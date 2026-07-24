Nihat Hatipoğlu

Aşığız Muhammed Mustafa'ya. Dilimizin, kulağımızın, gözümüzün bir yerinde adı vardır her daim.

Yüreğimiz O'na adanmıştır.

Son kelimemiz hep O (SAV) olsun isteriz. Mübarek dudağı aralandığında hep hikmet, güzellik ve sevgi terennüm etti.

Rabbimiz ismini ismine yakın etti. "Muhammed Resulallah = Muhammed Allah'ın Resuludur" dedi. Habibullah dendi O'na. Allah'ın Sevgilisi oldu. Allah'ı sevmenin, samimi olmanın delili; O'na uymak.

Yani Hz. Muhammed'e uymakla bağlantılandı. Ahlakı Kur'an'dı. Derdi Kur'an'dı. Dersi Kur'an'dı. Gözyaşı Kur'an'dı.

Gözünün nuru namazdı.

Hz. Aişe Kur'an'a bakmak ibadettir derdi. Efendimizin yüzüne baktığınızda gördüğünüz Kur'an'dı.

Dudaklarının temas ettiği bardak kapışılırdı. Nazarına bunca saygıdan dolayı O (SAV) konuşurken başlar önde olurdu.

Sahabe sanki başlarında kuş var da uçmasın diye öylece donakalırdı. Resulullah; anlatsana dediğinizde Sahabe durur, donakalır ve dudaklar büzülür inci gibi gözyaşı akıtırlardı. Doyasıya bakamadık ki, yüzüne derlerdi.

Dertlenirlerdi. Bir dem olur, bütün kainat sanki O'nun özlemiyle dolardı. Doluşurdu.

KUR'AN'DAN SONRA SEN VARSIN

Gece O'nun cemaliyle aydınlandı. Bakışıyla gökte bulutlar yağmura döndü.

Yağmur inince yere, dışarı çıktı üstüne dökülen damlalara imrendi. "Karibü'l Ahd";

"Allah'ın emriyle tecelli eden bereket!" dedi. Kur'an'dan sonra Sen varsın. Emanetsin. Emanet ettin. Ümmet emanetini aldı ve teslim etti.

YA SEN OLMASAYDIN

Kim beldelere hakim olan papazları yerle bir ederdi.

Yetimi, yoksulu kucaklardı.

Kadınlar kime dert anlatırdı.

Derdimize derman ol derdi. Ya şu diri diri toprağa gömülen masum kızlar. Kim onları halasa kavuştururdu. Sonra Fatıma olurdu, Aişe olurdu, Rabia El Adevi olurdu. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin derdi. Kim gönlümüzü soğuturdu. Daraldık mı - Hasbunallah, Allah bize yeter - demezsek kim ruhumuza üflerdi. Tevekkülü kim öğretirdi.

Felsefi hezeyanlara, kulu kula kul yapan ideolojilere kim dur derdi. Bizi bütün vesvese ve boşluklardan sahili selamete kavuştururdu.

Tam uçurumun kenarında idik. Geldi ve aldı bizi. Güçlü kılındı. Haksız da olsa. Geldi ve adaleti tanıttı. Komşuyu tavsiye etti. Neredeyse varis olacaktı.

NEDEN HEP MUHAMMED (SAV)

Zira O'nun yaşantısı ve ahlakı insanları İslam'a ısındırdı.

Batıda önyargılı düşünürler O'na saldırdılar. Zira O'nun Peygamberliğini hazmedemediler.

İçimizdeki kandırılmış kişiler, kötü niyetli ve başka yerlerden yemlenen İslam düşmanları O'na saldırdılar. Muhammedsiz bir din peydahlamaya çalıştılar.

Bize Kur'an yeter gibi doğru bir sloganı özünde Muhammedsiz bir İslam için ürettiler. Önce Hz.

Muhammed'i dışlayacaklar sonra da Kur'an'ı kendilerince tefsir ve te'vil edecekler. Bir taşla bir çok yere isabet edecekler.

Muhammedî bahçedeki gülleri koparmaya çalıştılar.

Bahçelerimize mevsimsiz kırağı düşürdüler.

Nuru Muhammedi söndürmeye çabaladılar.

Sapkınlıklarına dost aradılar.

- Muhammed Allah'ın Elçisidir - Cümlesi bile onları rahatsız etti.

O halde Hz. Muhammed (SAV)'i daha da tanıtalım.

Öğretelim.

Araştıralım. Sevdirelim.

Aydınlatalım. Siz bunları yaparken size saldıracaklar, iftira atacaklar. Yalan uyduracaklar.

Bir kısmı - Biz ıslah edicileriz - diyecekler. Allah onlar ifsad edicidirler dediği halde. Yol ve program belli.

Allah'ın gönderdiği kitab ve O kitabı en iyi anlayan Hz Muhammed (SAV) ve sünneti;

Sahabe ve ışık ve nur olan İslam büyükleri. Yol budur!

PEYGAMBERİMİZİN HAYATINDAN DERSLER

Hizmetçi ile yemek yemek tevazudur. Kim hizmetçisi ile yemek yerse cennet onu arzular.

Mütevazi olun. Yoksullarla oturun. Böyle yaparsanız Allah katında büyük sayılır ve kibirle anılmazsınız.

Ölçülü olun. Doğruluktan ayrılmayın.

Tarttığınız zaman fazla tartın.

Sana bir şey emanet edene emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme.

Allah birinize dua etmeyi kolaylaştırdığında Rabbine dua etsin. Kesinlikle Allah kabul edecektir.

Sıkıntıda olanın bedduasından sakının.

Beni hakkımdan fazla yere koymayın. Çünkü Allah beni Peygamber yapmadan önce kendine kul yapmıştır.

Ben kulların yediği gibi yer ve kulların oturduğu gibi otururum.

Her takva sahibi - Allah'a karşı gelmekten sakınan - Muhammed'in ailesidir.

Nerede olursan ol Allah'tan kork. İşlediğin kötülüğün arkasından hemen iyilik yap.

Böylece yaptığın iyilik kötülüğü silsin. Bir de insanlara güzel ahlakla muamele et.