Ben 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİ ki çaresi olabilir.

Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir.

Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. İstek güven ve besin kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları belirleyicidir.

Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.

MİGREN ATAĞI...

31 yaşında yeni evli bir kadınım. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi, tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. Sonra çıkabilir mi?

GELECEĞİ bilemeyiz.

Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var.

Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun.

Doktorun önereceği nsaid diye adlandırılan gruptaki ağrı kesicilerin ilişki öncesi kullanılması şikayetinizi azaltabilir.



FITIK ETKİLEYEBİLİR

1 yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son 4 aydır ağrısı devam ediyor. Cinsel ilişkide sertleşmiyor. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR.

Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir.

Tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir.

İhmal etmeyin.



ŞEKERLE MUTLULUK

47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Açken 130'u geçmiyor. Son 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerin cinselliği etkilediğini biliyorum. Bu kadar çabuk olur mu?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek ve hatta belki de şeker hastalığının dışında bir neden olabilir. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir.

Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil.

Önce üroloji uzmanına muayene olmalısın.

SAYILARA TAKILMA

41 yaşında mühendisim. Hanımla haftada bir, en fazla 2 kez ilişkiye girebiliyoruz. Yani bu sayıya takıldım. Düşününce biraz huzursuz oldum. Bilgi verebilir misiniz?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir.

Eşinizle birbirinize daha çok haz vererek ruhun paylaşılması demektir.