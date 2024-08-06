54 yaşındayım. Tam bütün sıkıntılarımız bitti derken eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Andropoz oldun deyip gülüyorlar.

Bu yaşta erkeklik biter mi?

Panik yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Hormonlarına baktırmalısın.50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroid hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

6 aydır evliyiz. Halen çocuğumuz olmadı. Cinsel birleşme şekli, pozisyon gebelik olmasını etkiler mi?

Eğer anne yaşı 35 i geçmediyse hemen paniklemeyin. Öncelikle olabildikçe en doğru günlerde cinsel ilişkiye girmeye çalışın. Adetin 1. gününden itibaren sayın. 9. ve 15. günler ve arasında gün aşırı cinsel ilişkiye girmeniz gebelik şansını artırabilir. Cinsel ilişki pozisyonlarında da bazı pozisyonların gebelik şansını artırma açısından daha avantajlı olduğu söylenebilir.

Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu, kadının diz-dirsek pozisyonunda olduğu pozisyonlar daha avantajlıdır.



TAKİP ETMEK GEREKİR

Nafiz hocam. Eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Bu hapların etkisi nasıl acaba?

Kadın bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir.

Bunlar kadının bedeni içinde birleşir.

Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir. Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır.

Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelik de olmaz.

Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır. Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir.



BENDE TAM TERSİ VAR

3 yıldır evliyim. pek çok erkek erken boşalmadan şikayetçi. Ancak ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

Her şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur.

Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur.

Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir.

Eşinle sıkıntını paylaş.



İHMALE GELMEZ

35 yaşında bir kız kardeşim var. 10 gün önce bağırsak düğümlenmesi sorunu yaşadı. Büyük abdestinde açık kırmızı kan görmüş. Bu kanın sebebi nedir? Bir de kız kardeşim bir yıldır form çayları içiyordu, bununla bir ilgisi olabilir mi? Hangi testleri yaptırmalıyız?

Dışkıda kırmızı renkli kan görülmesi çok önemli bir durumdur.

Kan damarda dolaşması gerekirken damar dışına çıkmışsa bunu yapan hastalığı bulmak gerekir. Makat bölgesi fissür, fistül, abse, hemoroid, divertikül, ülser gibi hastalıklarda dışkıda kanama görülebilir.

Bağırsak hareketleri artmış.

Ama tam anlamıyla bağırsakları düğümlenmemiş. Yoksa ameliyat olmak zorunda kalabilirdi. İçilen çayın içeriklerine bakmak uygun olur. Total Kolonoskopi dediğimiz endoskopik tetkik oldukça faydalı olabilir. Bu hastalıklara ait oldukça tatmin edici bilgi verebilir.