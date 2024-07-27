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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Doğru tanı şart
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 27 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Doğru tanı şart

24 yaşındayım. Evliyim. İdrar yaparken yanmam oluyor. Doktora gittim tedavi oldum, tekrarladı. Temizlenmek için bir sürü malzeme aldım ama geçmiyor. Ne yapacağım ben?
TEKRARLAYAN idrar yolu enfeksiyonları sık karşılaştığımız bir durumdur. Doğru tanı şart. Aynı doktor tarafından düzenli takip edilmelisiniz. Enfeksiyona bağlıysa kullanılan ilaçlara direnç var mı diye idrar kültürü gerekir.
Kullanılan dozlar az gelebilir. Fazla idrar yolu temizliği doğal florayı bozabilir. Bu nedenle doğal maddelerle temizlik önemli. Şeker hastalığının da araştırılması gerekir.
Özellikle taharet musluğu ile temizlik, arkadan öne taharetlenme tekrarlayan enfeksiyona neden olabilir.

PERHİZ YAPMAK GEREK
40 yaşındayım. Son 4 aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok ama antibiyotik kullanıp duruyorum. Ne yapmalıyım?
PANİK yapmayın.
Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de Çölyak hastalığı veya gluten enteropatisidir.
Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama, kilo kaybı ve yorgunluk olur.
Bazı tahliller gerekir.
Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin.
Yeni tahlil ister. Kendine has perhiz gerekebilir.
Korkulacak bir şey yok...

KİLO SORUNU
21 yaşındayım. Beş aydır kilo veremiyorum. Kadınım sonuçta sıkıntı yaşıyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Tehlikeli bir durum mu bu?
GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir.
Gıdalar bedene girer, emilir, karaciğerde glikoz üretilir. Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve sonra kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır.
Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir. Korkulacak bir durum değil.

SONUÇLARI GÖRELİM
2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama aşk hayatım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlar yazıyor. Şekerim 180. İlaçlar da artık etkili değil. Ne yapmalıyım?
LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı diye bakmak lazım. Önce nöroloji, sonra üroloji muayenesi gerekebilir.
Bu gibi ilaçlar "her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir.
Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla.

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