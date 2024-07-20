Babam 57 yaşında. 1 ay önce babam felç geçirdi. İlişki sırasında olmuş. Ben de ilişkide felç olur muyum? Korkmaya başladım.

KORKMA. Korku, tek başına riski arttırır.

Kesinleşmiş risk faktörlerinden biri yaştır.

55 yaşından sonraki her on yılda felç olma riski 2 katına çıkar. Yaşın genç.

Hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, insülin yüksekliği, tıkayıcı kalp hastalığı, kalp yetmezliği, tıkayıcı damar hastalığı, kalp ritim bozukluğu, şişmanlık, hareketsizlik, menopoz hormon tedavisi durumları felç geçirme riskini arttırır. Bir kez iç hastalıkları uzmanına muayene ol. İlişki sırasında yarı tokluk hali, dinlenmişlik ve sakinlik şart. Cinsel ilişkide bu hastalık gelişmiş olabilir.

HEP HALSİZİM

Maden mühendisiyim. 2 yıldır tedaviye cevapsız ağrılar, halsizlikler yaşıyorum. Metal zehirlenmesi bu şekilde şikayetlere yol açıyormuş. Ne yapmam gerekir?

ÇALIŞTIĞINIZ iş kolu ve iş yeri ortamlarını bilmemekle beraber solunum, cilt ve gıdalar yoluyla ağır metaller bedenimizde birikebilir. Sadece mesleğinizde değil deniz ürünleri, ambalajlı beslenme gibi teknoloji çağının en önemli sorunlarından biri ağır metal zehirlenmesidir.

İç hastalıkları uzmanına gidin. Ağır metallerin kanda, idrarda ve saçta analizleri yapılır. Hacamat bedendeki ağır metal detoksu için en faydalı uygulamalardan biridir.

Tıbbi hacamat yapan bir doktor bulup uygulamanızı önerebilirim. Ayrıca tiroit fonksiyon testleri, D ve B vitamini testleri de gerekir.

GAZ PROBLEMİ

Midemde çok gaz var. Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım. Ne yapayım?

ÖNCE neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme. Gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır.

Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç.

Ayağını ve karnını sıcak tut.

SİVİLCEYİ SIKMAYIN

16 yaşında oğlum var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?

BABA sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Yine de söyleyelim. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar.

Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi (skar) bırakmasına neden olur.

Aman diyorum. Yapmayın diyorum.

AŞKSIN ISIRGAN OTU

32 yaşındayım. Cinsel gücümü bir türlü artıramıyorum. "Isırgan otu çayı iç" dediler. İyi gelir mi?

CİNSEL istek azalması çok sık rastlanan şikayetlerdir.

Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir.

Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı ve adamotu kökü çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın.

Çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun işe yaramaz.