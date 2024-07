2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Gebe kaldığımdan beri eşimle cinsel ilişkiye girmek isteğim neredeyse kalmadı. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı? Ne yapayım?

Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar ve stresler cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta şinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Bu da durumu daha da çözülmez yapabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin. Psikolog, kadın hastalıkları uzmanı veya iç hastalıkları uzmanından destek alın.

KAYGI HASTA YAPAR

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. 3 aydır şikayetlerim oldu. Kanser yapar mı?

Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Sonra da hasta oluruz. Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git.

Hemen sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırabilirsin.



MESELE KALSİYUM DEĞİL

Menopoz için doğal bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir.

Erişkinlerin 1000 miligram kalsiyum alması gerekir.



YÜZ YÜZE KONUŞ

26 yaşındayım. Hiç bir ilişkim olmadı. Bizimkilerin git görüş dediği bir kız arkadaş varmış. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum.

İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

Bilgi ayrı uygulama ayrı.

Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın.

Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kullanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir.

Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme. İstersen şimdi evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.



YOĞURT TÜKET

46 yaşındayım. Evdekiler ishal. Eczacı antibiyotikli yoğurt ye dedi. Öyle bir şey olur mu?

Bu anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır.

Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz.

Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi, alerjik hastalıklarda bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.