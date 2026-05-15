CANLI YAYIN
Geri

German Math Olimpiyatları'nda şampiyon Türkiye'den: Doruk Sabuncuoğlu dünya birincisi!

Doruk Sabuncuoğlu Ford (14), Almanya’da düzenlenen German Math Olimpiyatları’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak birincilik ödülü ve altın madalyanın sahibi oldu. Doruk, kürsüde Türk bayrağını dalgalandırarak da gururlandırdı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
German Math Olimpiyatları'nda şampiyon Türkiye'den: Doruk Sabuncuoğlu dünya birincisi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Doruk Sabuncuoğlu Ford, öğretmenin yönlendirmesiyle katıldığı German Math Olimpiyatları'nda zorlu eleme turlarını geçip, Frankfurt'taki finallere katılmaya hak kazandı.

Doruk Sabuncuoğlu Ford. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

60 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda, 2,5 saat süren sınavda ter döken Doruk, hatalı olduğu için iptal edilen sorular dışındaki tüm soruları doğru cevaplayıp dünya birincisi oldu.

German Math Olimpiyatları'nda şampiyon Türkiye'den: Doruk Sabuncuoğlu dünya birincisi!-3

"ÜLKEMİ TEMSIL ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Doruk Sabuncuoğlu Ford, 60 ülkeden katılımın olduğu organizasyonda Türkiye'nin güçlü şekilde temsil edildiğini belirterek, "Yeteneklerimi gösterme şansına sahip olduğuma çok mutluyum. Türk bayraklarımızla oradaydık. Ödül töreninde sahneye Türk bayrağıyla çıktım. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Hedefim, mühendis olmak" diye konuştu.

German Math Olimpiyatları'nda şampiyon Türkiye'den: Doruk Sabuncuoğlu dünya birincisi!-4

Çorum'da hortum köyleri yıktı geçti: Binaların yüzde 80'i kullanılamaz halde
SONRAKİ HABER

Çorum'da hortum köyleri yıktı geçti

 Migros Ülker çikolata çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Iphone 17 ve Vespa kazananlar
ÖNCEKİ HABER

Migros çekiliş sonuçları açıklandı!
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler