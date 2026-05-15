German Math Olimpiyatları'nda şampiyon Türkiye'den: Doruk Sabuncuoğlu dünya birincisi!
Doruk Sabuncuoğlu Ford (14), Almanya’da düzenlenen German Math Olimpiyatları’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak birincilik ödülü ve altın madalyanın sahibi oldu. Doruk, kürsüde Türk bayrağını dalgalandırarak da gururlandırdı...
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Doruk Sabuncuoğlu Ford, öğretmenin yönlendirmesiyle katıldığı German Math Olimpiyatları'nda zorlu eleme turlarını geçip, Frankfurt'taki finallere katılmaya hak kazandı.
60 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda, 2,5 saat süren sınavda ter döken Doruk, hatalı olduğu için iptal edilen sorular dışındaki tüm soruları doğru cevaplayıp dünya birincisi oldu.
"ÜLKEMİ TEMSIL ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Doruk Sabuncuoğlu Ford, 60 ülkeden katılımın olduğu organizasyonda Türkiye'nin güçlü şekilde temsil edildiğini belirterek, "Yeteneklerimi gösterme şansına sahip olduğuma çok mutluyum. Türk bayraklarımızla oradaydık. Ödül töreninde sahneye Türk bayrağıyla çıktım. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Hedefim, mühendis olmak" diye konuştu.