Ceylanpınar'da 5 yaşındaki Miraç evinin damında ölü bulundu

Ceylanpınar’da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, 11 saat sonra evlerinin damında bulundu. Elektrik akımına kapıldığı belirtilen çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

Kaynak Gazete
Acı olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Miraç İdikurt bir süre sonra gözden kayboldu.

5 yaşındaki Miraç ilk belirlemelere göre elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA ve DHA'ya aittir.)

Aile bireyleri evin çevresinde yaptıkları aramada Miraç'ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, aile bireyleri ve vatandaşların da desteğiyle Miraç için arama çalışması başlattı.

Saatler süren çalışmalarda 5 yaşındaki çocuğun gidebileceği uzaklıktaki bölgeleri karış karış tarayan ekipler, Miraç'ı saat 23.30 sıralarında evlerinin damında hareketsiz halde buldu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç İdikurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

