Hocam utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim ama cinsel organım küçük. 'Eşim bir şey söyler mi?' diye korkuyorum. Ne olur bana yardım edin.

İLİŞKİDEN keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğüyle ilgili değildir.

Bu yüzden uzunluk kısalık mevzusunu kafana takmaman gereklidir. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez.

Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemlidir. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir.

Bu işi kafandan at.



ÇEKİNMENE GEREK YOK

28 yaşındayım. 2 ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ben istemiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir.

Ruh halinin eskisi gibi olması bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Anlaşılan senin için de durum böyle.

Bunu eşine söylemekten çekinme. Ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin.

Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir.



HALSİZ DÜŞÜRÜR

Nafiz hocam, arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar Hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme...



MANTAR SIKINTISI

26 yaşında kadınım. Vajinada mantar sıkıntım var. Fitil verildi. Tekrarlamasın diye ne yapmalıyım?

ÖZELLİKLE vajina iltihaplanması halinde eşin de seninle birlikte tedavi olmalı. Ondan bulaşıyorsa sen tedavi olsan da tekrar bulaştırabilir. Lastikte hasar yapabileceği için ovül formdaki ilacınızı, gebelik oluşumunu önleyici prezervatiflerle veya diyaframla temas ettirmeyin. Tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar da alkol alma. Tekrarlayan mantar hastalıklarında şeker hastalığı tetkik ve takiplerin yapılmalı.



STRES SAÇ DÖKER

Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. Daha 26 yaşındayım ancak anlımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, olmadı. Ne yapmalıyım?

ANDROGENETİK saç dökülmesi çok yaygın saç dökülmesi sebebidir.

Hormonlardan, tuzlara, kan sayımından, D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir.

Beslenme, uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP vedermapen gibi saç kökü canlandırıcı, kuvvetlendirici teknikler uygulanabilir. Sinir stres, saçları daha çok döker.



BİRAZ SABRET

Bel fıtığım var. Fizik tedavi gördüm. Biraz iyiyim. Ama eşimle eskisi gibi ilişkiye giremiyorum. Belim kitlenir diye korkuyorum. Evham mı yapıyorum?

KAS ve iskelet sistemi hastalıkları günlük hayatı olumsuz etkiler. İlişki kas iskelet sistemi aktivitesi ile gerçekleştiğinden olumsuz etkilenebilir. Eşin beden yapısı, aktivite kapasitesi, pozisyonlara bağlı ağrı veya hareket kısıtlılığına uygun davranmak zaruriyettir.

Yeni duruş planlamanız makul olur. Bel fıtıklarında ilişki sırasında hareket kısıtlılığı ve ağrı olabilir.