PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Nefesim kesiliyor
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 5 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Nefesim kesiliyor

42 yaşındayım. 3 senelik evliyim. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Hemen terliyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlar 'Şerbet iç' dedi. İçiyorum. İyice kötü oldum. Bu yaşta böyle olur mu?
PANİK var, yoğun kaygı var, sonuçta da mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç hastalıkları uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı mutlaka isterim.
Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır. Merak etme.
Harekete geç.

AŞKI ETKİLEMEZ
4 ay önce kolesterolümün yüksek olduğunu öğrendim. 3 aydır da bir türlü sertleşemiyorum. Kolesterolle bir ilgisi var mı?
HAYIR. Kolesterol yüksekliği direk ereksiyon sorunu yapmaz.
Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir.
Kalbi besleyen damarlar da, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır.
Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar.
İç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı devreye girebilir.

SAÇLARI DÖKER
Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. Daha 26 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, istediğim gibi olmadı. Daha evlenmedim bile!
Ne yapmalıyım?
SİNİR stres saç döker.
Sinir stresi azaltmadan saçını çoğaltamayız.
Androgenetik dökülme en yaygın saç dökülmesi sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme, uyku düzenin çok önemli.
Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir.

HALSİZ DÜŞÜRÜR
Arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmalıyım?
İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar hiperlipidemi, tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur.
Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Gönlünü ferah tut 04 Temmuz 2024, Perşembe Aşk iyileştirdi 03 Temmuz 2024, Çarşamba Yaşım 60 ama... 02 Temmuz 2024, Salı Prostat ve mutluluk 01 Temmuz 2024, Pazartesi
İŞKUR TYP 5-8 Temmuz ilanları: TYP personel alımı başvuru şartları açılandı
İŞKUR TYP 5-8 Temmuz ilanları: TYP personel alımı başvuru şartları açılandı
Dilber tatilde! Hazar Ergüçlü’den bikinili paylaşım!
Dilber tatilde! Hazar Ergüçlü sosyal medyayı yaktı kavurdu!
Kayseri’de karanlık eller devrede | Sokaklara adam taşıyan provokatörün ifadesi ortaya çıktı örgütlenme biçimleri deşifre oldu: Bu kadar tesadüf olamaz
Kamyonlu provokasyonda yeni detaylar
Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho’nun golcüsü belli oldu
Fener forvet transferini bitiriyor
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım’a destek
Almanya'ya gidiyor!
SON DAKİKA