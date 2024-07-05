42 yaşındayım. 3 senelik evliyim. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Hemen terliyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlar 'Şerbet iç' dedi. İçiyorum. İyice kötü oldum. Bu yaşta böyle olur mu?

PANİK var, yoğun kaygı var, sonuçta da mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç hastalıkları uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı mutlaka isterim.

Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır. Merak etme.

Harekete geç.

AŞKI ETKİLEMEZ

4 ay önce kolesterolümün yüksek olduğunu öğrendim. 3 aydır da bir türlü sertleşemiyorum. Kolesterolle bir ilgisi var mı?

HAYIR. Kolesterol yüksekliği direk ereksiyon sorunu yapmaz.

Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir.

Kalbi besleyen damarlar da, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır.

Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar.

İç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı devreye girebilir.

SAÇLARI DÖKER

Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. Daha 26 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, istediğim gibi olmadı. Daha evlenmedim bile!

Ne yapmalıyım?

SİNİR stres saç döker.

Sinir stresi azaltmadan saçını çoğaltamayız.

Androgenetik dökülme en yaygın saç dökülmesi sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme, uyku düzenin çok önemli.

Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir.

HALSİZ DÜŞÜRÜR

Arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmalıyım?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar hiperlipidemi, tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur.

Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.