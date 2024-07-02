SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Yaşım 60 ama...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 2 Temmuz 2024

Yaşım 60 ama...

60 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Eşim andropoz olduğumu söylüyor. Ne yapayım?
PANİK yok, kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak mutlaka hormonlarına baktırmalısın.
50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Şeker hastaları da genellikle bu sıkıntıyla karşılaşır. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır. Sonuçlarına göre değerlendirme yapalım.

ÇOCUK İSTEMİYOR
Kızım evleneli 1 yıl oldu. Damat sürekli uyukluyormuş. Kızım çocuk istiyor ama benim damat yanaşmıyormuş. Ben bu damada ne yapayım?
EĞER genç ve şişman bir erkek yemekten hemen sonra uyukluyorsa bu bir hastalıktan kaynaklanabilir.
Şeker düşüklüğü, tiroit hastalıkları, burun tıkanıklığı, akciğer hastalıkları söz konusu olabilir.
Bütün bunlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Mutlaka doktora başvurmalı.
Damadın sözünü dinlediği birini bulun. O kişi damadı ikna edip doktora götürebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Prostat ve mutluluk 01 Temmuz 2024, Pazartesi Utanıyorum 30 Haziran 2024, Pazar Aşk olsun kereviz! 29 Haziran 2024, Cumartesi Doğum sonrası aşk 28 Haziran 2024, Cuma
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklamalar: Gri listeden çıkış, asgari ücret, enflasyon, KDV artışı, rezerv, vergi paketi...
Giriş kolay çıkış zor! AB ülkeleri bile var
Tam 4 yıl evli kaldılar! Ecem Erkek’in eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer aynı dizide bile oynamışlar! Güldür Güldür’ün Naime’si...
Ecem Erkek'in eski eşi ünlü oyuncu çıktı!
1-31 Temmuz İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı sabah 08.00’de başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?
81 ildeki hastanelerde hasta danışmanı alımı sabah 08.00’de başladı!
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikiz bebeklerini paylaştı: ‘’Oğlum düşünüyor dün anneme neler ettik’’
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikiz bebeklerini paylaştı
3600 ek gösterge, ev kadınlarına emeklilik, 2000 sonrasına kademeli emeklilik, taşerona kadro gelecek mi? Torba yasa son durum temmuz 2024!
Torba yasa son durum temmuz 2024!
SON DAKİKA