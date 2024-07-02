60 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Eşim andropoz olduğumu söylüyor. Ne yapayım?

PANİK yok, kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak mutlaka hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Şeker hastaları da genellikle bu sıkıntıyla karşılaşır. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır. Sonuçlarına göre değerlendirme yapalım.



ÇOCUK İSTEMİYOR

Kızım evleneli 1 yıl oldu. Damat sürekli uyukluyormuş. Kızım çocuk istiyor ama benim damat yanaşmıyormuş. Ben bu damada ne yapayım?

EĞER genç ve şişman bir erkek yemekten hemen sonra uyukluyorsa bu bir hastalıktan kaynaklanabilir.

Şeker düşüklüğü, tiroit hastalıkları, burun tıkanıklığı, akciğer hastalıkları söz konusu olabilir.

Bütün bunlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Mutlaka doktora başvurmalı.

Damadın sözünü dinlediği birini bulun. O kişi damadı ikna edip doktora götürebilir.