Eşim emekli. Beraber olurken eskisi gibi sertleşemiyor. Emeklilik bunu yapmış olabilir mi? Doktor "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz, kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur.

Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar.



ŞART DEĞİL

Cinsel organımda sağa doğru eğrilik var. Ameliyatı var mı bunun? Nasıl düzelttirebilirim?

CİNSEL organ şekli mekanik durumlardan etkilenebilir. Evlilik öncesi elle tatmin durumu sık ise ve aynı el kullanılıyorsa kendine has bir eğim alabilir.

Yatma pozisyonu da bu tip değişiklikler yapabilir. Çoğu kez ameliyatlık durumlar değildir.



ÇARE DOMATES!

Prostatım var. Doktor küçük olduğunu söyledi. Gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Doktor neden ilişkiye giremeyeceğimi söyledi?

PROSTAT bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz. Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa, tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın. TPSA, FPSA, tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim.

Pişmiş domates tüket.



DOKTORA GİT

Yaşım 58. 3 aydır sıkıntım var. İlişkiden sonra cinsel organımdan kan geliyor. Ağrı yok. Hanımı da zorlamıyorum ama kanama geçer diye bekliyorum. Ne yapmalıyım?

HEMEN üroloji uzmanına git. İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir. İlişki ile ilgili olmayabilir.

Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir. Ayrıca prostat testleri ve muayenesi de gerekir. İhmal etme.



ÇEKİNMEK YOK

İki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe ve cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması bedenin eskisi gibi olmasından uzun sürebilir.

Senin için de durum böyle. Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık olarak bir yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin.