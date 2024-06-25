26 yaşındayım. Kurye olarak çalışıyorum. Henüz evlenmedim. Aklıma hep cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?

YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır.

Aşırı cinsel istek hali, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.



MUTSUZUM

37 yaşındayım. 9 aylık evliyim. Eşimle ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Çok mutsuzum... Bu bir hastalık mı?

İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme, sevişme ilişki hazırlığı başlatabilir. Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak, hastalık olarak kabul edilmez. Ama sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir. Bunun için önce psikolog gerekirse sonra psikiyatriste ihtiyacın olabilir.



TAKİP GEREKLİ

Nafiz Bey, ben 41 yaşındayım. 3 yıldır kalbimde ritim bozukluğu var. Yaşlanınca sıkıntı olur mu?

OLABİLİR. Düzensiz kalp ritmi kalbe ve kalp dışı organlara zarar verir. Düzeltilmesi veya takibi önemlidir. Kalbin kendini beslemesi düzensizleşirse kalp yetersizliği ve diğer damar hastalıkları riski artar. Hipertroidi, anemi gibi kalp dışı nedenlerle meydana gelen aritmilerde sebep olan hastalık düzeltilip takip edilmelidir. Aynı doktora git.

Yani iç hastalıkları uzmanı ve kardiyoloji takibi şart. İlaçları düzenli kullan.



MİDEM AĞRIYOR

Şarküteride çalışıyorum. Mide ağrısı sorunu yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCE hastalığına uygun yaşam şekline geç. Muhtemelen yemek borusu mide iltihapları ve on iki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor.

İç hastalıkları uzmanı muayenesi, ilaç ve takip rotasını takip et.

Söylenenleri uygulamazsan şikayet etmekten vazgeç çünkü tekrarlar.



BOL BOL SU İÇ

Şişmanım. Kilo vermeye çalışıyorum. "Şeker kullanma" dediler. Çayı şekersiz içemem, onun yerine ilaç verseniz olmaz mı?

OLMAZ. Buradan reçete yazılmaz. Günde 5 ince belli bardakla çay içsen. Her birine sadece bir küp şeker koysan bir yılda 36500 kalori, yani 5 kilo alırsın. Ona göre hesap yap. Çay içme memuru değilsin ki mecbur olasın. Çay kabızlık yapar. Kilo veremezsin. Papatya iç, ıhlamur iç, rezene iç. Bir de bol bol su iç.