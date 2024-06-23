Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

ORGANLA ilgili tetkikleri yaptırmak önemli.

Penil Doppler USG, Testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Tam kan sayımı, şeker yükleme testi gerekebilir.

Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.



AŞKTA DEPRESYON

Depresyondayım. Doktor ilaç verdi. Hanımla da yan yana gelemiyoruz. Resmen eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?

UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır.

Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir.

Bu durumun en kötü ihtimali ise başka bir kadın ihtimali olması fikridir. Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.



MORALİM BOZUK

32 yaşındayım. Eşimle ilişkimizde sertliğim 10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim de bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?

CİNSEL ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin.

Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.

Kadınların orgazmuyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın.



KORKUNU PAYLAŞ

4 aydır eşimle evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus.

Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli.

Sık karşılaşılan bir şikâyettir.

Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir.

Korkma. Sabret.

BAŞARILI DEĞİLİM

Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz.

Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir.

Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin.

Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.