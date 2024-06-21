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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Spor yapma
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 21 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Spor yapma

Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim "Spor yap düzelir" dedi. Ben haftada 3 kere maç yapmaya başladım. Ancak maçtan sonra yine isteğim azalıyor. Hani iyi gelirdi?
YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın.
Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok.
İlişki öncesi hafif tokluk ve sakinlik tavsiye edilir.

YUMURTA YEME
Bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Artık her şeyi yiyebilir miyim?
HAYIR. Sakın! Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen hazımsızlıkların olabilir. Listeyi yaz... Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, kuruyemişler (fındık, fıstık), sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek vb.), sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalar.
Ayağını yorganına göre, sofranı safrana göre uzat.

PANİK YOK
Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada bir olsa seviniyorum. Hanımdan utanıyorum. Beni kim kurtarır?
BAŞKASININ hayatı, başkasının hayatıdır. Sen, senin normallerinle ilgilen.
Performans anksiyetesi denilen durum cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa", "Yine mi rezil olacağım?", "Ne yaptıysam tık yok" diyerek başarısızlığı garanti eder. Korkunun ecele faydası yok. Düzenli beslen, düzenli uyu ve kaygısız çalış. Tabi bunları yapmak söylenildiği kadar kolay değil. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Üroloji, psikoloji ve psikiyatri ihtiyacı olabilir. Panik yok.

DOKTORA DANIŞ
Beş aydır menopozdayım. Şikayetim çok. Arkadaşlarım hormonlu menopoz ilacı içmemi önerdi. İyi gelir mi?
BOŞUNA sıkıntıya girmeyin. Şikâyetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın.
Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim.
Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz.
Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları ve migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar. Bu ilaçlar komşu-eş-dost-teyze reçeteleriyle içilmemelidir.

SIRTI AĞRITIR
43 yaşındayım. Göğüslerim büyük. "Estetik cerrahiyi sigorta ödemez" dediler. Ben "Sırtım ağrıyor" diyorum. Ne yapsam?
BÜYÜK meme yapısı bel, boyun, sırt ağrısı ile fıtıklara neden olabilir.
Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nin Genel Cerrahi ve/veya Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi bölümlerine randevu almalısınız. Özel hastanelerdeki prosedürler çeşitli nedenlerle farklılıklar gösterebilir.
Senin şikayetin sekonder yani ana hastalığa bağlı olmayan bir şikayet.
Muayene bulgularından sonra olumlu bir süreç yaşayabilirsin.

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