Eşim 60 yaşında. Aslında çok mutluyduk ama bir senedir aşkta isteksizlik yaşıyor. Bunun bir çaresi var mı?

TABİİ ki çaresi olabilir.

Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir.

Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgilidir.

Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelir.

Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa, istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir.

İlişkiye girebilmek için sakin bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz ve her iki cinste tiroit çalışmasındaki bozukluklarda isteksizlik ortaya çıkabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.



ANDROPOZDA İSTEK AZALIR

41 yaşındayım. 6 aydır eşimle ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyorum. Kadınların ay halinin bitmesi gibi erkeklerin de olurmuş. Sizce de buna girmiş olabilir miyim?

İLERİ yaş erkeklerdeki 'testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu durum 60 yaşından sonra başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda da erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Panik yapmayın.

İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı'na muayene olun. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur.

Yaşam sevinci düşer, boy kısalmaya başlar, Sıkıntılı ruh hali görülür, spor yetenekleri azalır. Sebebi bulup tedavi edelim.



EŞİM YANAŞMIYOR

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Benimle ilişkiye girmek istemiyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Doktora da gitmiyor. Bana yardım edin...

DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor.

Anladığıma göre hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden eşin kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir.

Bu bir depresyon hali.

Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir.

Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında ilişkiye girmesinde bir engel yok. Bu bilgileri eşinize iletebilecek bir doktor ziyareti gerçekleştirin.

Gerekirse psikiyatristten destek alın.



DOKTORA GİTMİYOR

Eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklarda erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog, psikiyatrist ve Ürolog takibi gerekir.

Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler.

Yani 'Git' demen yetmez.

Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı veya korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik besler ve büyütür.

Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşmalısın.



İLİŞKİDE AĞRI SORUNU

Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas çıktı' dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır. Ben yeni evliyim. Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?

EVET yaratabilir.

Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir.

Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.

Tedavisi mevcuttur.