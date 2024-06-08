PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Gurur meselesi
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 8 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Gurur meselesi

Doktor bey, 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. Doktora git dedim.
Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?
ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog- psikiyatrist-ürolog takibi gerekir.
Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler.

HEP İSTEKSİZ
Yaşım 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?
TABİİ Kİ çaresi olabilir.
Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzeyi anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkisi gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.
Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.

YANAŞIYOR AMA
3 aylık evliyim. Geniş aileyle yaşıyoruz. Evin tek geliniyim. Eşim işten gelince yanaşıyor ama benim canım istemiyor. Kızmaya başladı.
Bunun için ilaç var mı?
İÇİNDE bulunduğun sosyal ortam ve ruhsal şartlar cinsel ilişkiye girmek için ideal değil.
Gerginlik ve huzursuzluk cinsel isteği azaltır. Bedensel yorgunluk cinsel ilişkiyi başarısız hale getirir.
Önce sülalenin karantinadan çıkması lazım. Onlarla ilgilenecek diğer kişileri de görevlendirmek gerekir.

DÜZELTMELİSİN
Evlendikten sonra kilo aldım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?
AVUKATA gitme de hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir.
Harekesizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin.
Devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına başvur.

ÖNCE ÇAYI KES!
Uzun süredir kabızlığım var. Çok fazla çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Bilmiyordum. Peki ben ne içebilirim?
HUZURSUZ bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler epey rahatsız eder.Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır.
Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gaz çıkart.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çayla olmaz 07 Haziran 2024, Cuma Geçmişe sünger çek 06 Haziran 2024, Perşembe Çocuğum olmaz mı? 05 Haziran 2024, Çarşamba Andropoz mu prostat mı? 04 Haziran 2024, Salı
Alişan’dan yeğeni Eyşan’a sürpriz: İşte öyle bir amca!
Alişan'dan yeğeni Eyşan'a sürpriz!
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ Resmi İlandır
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son haline bakın! Gören şaştı kaldı: Koca kız olmuş
Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek'in son haline bakın!
İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
SON DAKİKA