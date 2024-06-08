Doktor bey, 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. Doktora git dedim.

Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog- psikiyatrist-ürolog takibi gerekir.

Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler.



HEP İSTEKSİZ

Yaşım 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİİ Kİ çaresi olabilir.

Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzeyi anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkisi gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.

Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.



YANAŞIYOR AMA

3 aylık evliyim. Geniş aileyle yaşıyoruz. Evin tek geliniyim. Eşim işten gelince yanaşıyor ama benim canım istemiyor. Kızmaya başladı.

Bunun için ilaç var mı?

İÇİNDE bulunduğun sosyal ortam ve ruhsal şartlar cinsel ilişkiye girmek için ideal değil.

Gerginlik ve huzursuzluk cinsel isteği azaltır. Bedensel yorgunluk cinsel ilişkiyi başarısız hale getirir.

Önce sülalenin karantinadan çıkması lazım. Onlarla ilgilenecek diğer kişileri de görevlendirmek gerekir.



DÜZELTMELİSİN

Evlendikten sonra kilo aldım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

AVUKATA gitme de hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir.

Harekesizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin.

Devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına başvur.



ÖNCE ÇAYI KES!

Uzun süredir kabızlığım var. Çok fazla çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Bilmiyordum. Peki ben ne içebilirim?

HUZURSUZ bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler epey rahatsız eder.Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır.

Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gaz çıkart.