36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum.

Andropoz desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?

YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur.

KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın. Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir.

Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.



MUTLULUĞA ZEYTİN

63 yaşımdayım. Her şey gençlik gibi olmaz tabii ama bizimki de can! Hanımla beraber olunca 20 gün kendimize gelemiyoruz.

RUH bedene uygun yaşamalı.

Yoksa başın dertten kurtulmaz.

Öncelikle aceleci davranma. Yoksa beden hemen yorulur. Enerjiyi bitirir.

Kalan enerjiyle amaçlarına ulaşmak istediğinde çok yorulursun.

Tok karınla aktivite yapma. Tansiyon, ritim problemleri de çok yorar.

Ayrıca EKG çektir. Bazen damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak, düşük performans olabilir.

Zeytin harika bir besin kaynağıdır.

Düzenli tüket. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol.



TARTIŞMA VAR İSTEK YOK

5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?

İŞ kaybı depresyon ve kaygı yaratır. Cinsel isteği azaltır. Eşinin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın.



EŞİM KAÇIYOR

5 aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir.

Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeniyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik olarak tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir.

Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog ve psikiyatrist muayenesi uygun olur.



KEŞKE OLSAYDI...

Şişmanım ben. 112 kiloyum. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?

BEKLEDİĞİN etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık.

Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Ayrıca ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren. Diyet takibine gir.