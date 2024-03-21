38 yaşındayım. Günde 10-11 saat çalışıyorum. Tükendiğimi hissediyorum. Bildiğim bir hastalığım yok. Testlerim temiz. Önerinizi merakla bekliyorum.

STRES, zamana yetişme, kriz yönetimi tekrarı bedeninizdeki kan şekeri (glikoz), kortizol ve adrenalin bedenini hallaç pamuğu gibi atıyor. Özel sigortaların sağladığı check-up hizmetinde aldığınız testler sizinle ilgili her detayı göstermez. Örneğin açlık glikozunuza bakılır.

Ama şeker yükleme testi yapılmaz. İş hayatında elektro manyetik dalgalara fazlasıyla maruz kalınır. Bu durum binada çalışanlarda "Elektro Smoq" dediğimiz bedeni halsiz bırakan durum meydana gelir. Mıknatıs detoksu ile bu tedavi edilir.

ÇARPINTI YAPAR

Hocam, çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Şartsa nelere dikkat edeyim?

ÇAY, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et.

Kafein çarpıntıyı tetikler.

Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri arttırır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir.

Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir.

Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.



KİLO DERT ÇEKER

Kiloluyum. Son 3 aydır yokuş ve merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Terliyorum. Sigara da içiyorum. Nane çayı iç nefesin açılır diyorlar.

Ihlamur da nefes açmaz mı?

KİLO ve sigara, kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak.

Zayıfla, hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.



DURUŞ EĞİTİMİ ŞART

14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum. Neler önerirsiniz?

DÜZGÜN duruş eğitimi önemlidir. Daha dikkatli iş yapmak gerekir. Çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur.

Ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.