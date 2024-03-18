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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Bunama başladı
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 18 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Bunama başladı

Babam 65 yaşında. Bunama başladı. Hastalığı için bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne önerirsiniz?
ÖNCELİKLE beden aşınır. Yenileyici ve destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebiliyor.
Dünyada demans veya bunama dediğimiz durumlarda ozon tedavisi, fitoterapi ve pemf terapi uygulamaları yapılıyor. Güçlü ve tamir edilmiş hücreler daha iyi çalışan bir beden demek. Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir.
Bunun için yaşlanmayı beklemeyin kendinize de yaptırın.

SEBEBİ ŞEKER
2 yıldır şekerim var. Böbreklerimde sıkıntı başladı. Hastalığı ihmal ettim belki de ondan oldu. Şimdi diyalize girmek zorundayım. Bana yardım edin!
ÖNCE paniklemeyin. Üre, kreatinin, potasyum, tam kan sayımı, Kreatinin klirensi, üriner usg testlerini bilmemiz lazım. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı bul, takibine gir. Gerekirse Nefrolog değerlendirmesini uzmanın tapar. Diyete başla. Sonuçlara göre ilaç tedavileri, vitamin mineral takviyeleri olabilir.

MUTLAKA TÜKET
33 yaşındayım. Karın ağrısı, kanlı ishal ve gaz şikayetim vardı. Reçetede Crohn hastalığı yazıyor. "Perhiz yap" dediler ama meyve sebzenin zararı olur mu?
ÇİĞ sebze ve meyveden kaçınılmalı.
Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli, ancak unutulmamalı ki sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için düzenli olarak tüketilmelidir.

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