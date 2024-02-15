Hocam ben bitiğim. İlişkide hiç halim yok. Eşimden de artık çekinmeye başladım. Erkeklikte bitince daha ne kaldı? Ne yapalım? Yiyecek bir şey önerir misiniz?

CİNSEL istek yoksa birliktelik gerçekleşmez. Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Kadınlarda çam fıstığı; içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar. Cinsel gücü artıran çam fıstığını sofrada bulundurun. Stres azalmazsa ilaç ve gıda bir işe yaramaz.

Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz.



YENİ EVLİYİZ AMA...

Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Eşim yavaşlasa da fark etmiyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor?

Ne yapalım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir.

Hastalar ilişki sırasında yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar.

Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısın.

Tedavi edilebilir bir durumdur korkma.