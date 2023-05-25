Karamsar olma

Yeni evliyiz. Hanım 45, ben 48 yaşındayım. Çocuğumuz olur mu diye eşimle doktora gittim. Doktor 'Hormon testi yazdım' dedi. Kağıtta AMH yazıyor. Nedir sizce?

AMH testi ANTİ MÜLLERİAN HORMON testinin kısaltmasıdır.

Hormonun düşük çıkması, kadınlarda yumurta sayısının düşük olduğunu göstermektedir. Bu da doğurganlığın azaldığnı gösterir. Ancak karamsar olmamak gerekir. 38 yaşından genç kadınlarda AMH değeri 2.0 ile 6.8 ng/ ml olmalıdır. AHM seviyesi 1'den düşükse düşük, 0.5'ten düşükse çok düşük, 2.0 ile 6.8 arasında ise normal ve 6.8'den yüksekse yüksek olarak kabul edilmektedir. Bu testlerin sonucuna göre size bilgi verecek.



ZAMANLA DÜZELİR

Biz yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyorum. Normal mi? Değilse ne yapabilirim.

Yardım edebilir misiniz?

İLİŞKİ tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Önemli olan eşlerin ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme.

Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.

Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassasduygusal- ayrıntıcı kişilik yapısında buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Psikiyatrist ve Psikolog desteği gerekir.



SEBEBİ MUZ

Doktor Bey, sık sık kabız oluyorum. Meyveyi çok seviyorum. Kabızlığa neden olan meyveler nelerdir?

GENEL olarak elma, şeftali ve muz kabız yapabilir. İshal olanlar kullanınca faydalı olur.

Ayrıca sana kabızlık yapan meyvelere ayrıca dikkat etmelisin. Başka bünyede kabızlık yapmayan gıdalar sende yapabilir. Kendi kendini takip etmelisin.



ŞEKER SABIR DEMEK

65 yaşındayım. 17 yıldır şeker hastasıyım. Şimdi iyiyim ama bağırsak şikayetlerim var. Neden?

AĞIZ kokusuyla devam eden, kilo kaybı olan, reflü şikayetlerinin eşlik ettiği uzun süredir şeker hastalığı devam eden hastalarda mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibi şart. Sabırlı olmalısın. Tedavileri sabırla uygulanır.