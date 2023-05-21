Şaştım kaldım!

Daha 6 aylık evliyiz.

Eşimle aramızda hiçbir sorun yok. Ama o, cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bize bir yol gösterin.

EŞLERİN, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir. Rahatlamak, tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Birliktelik sonucu mutlu, yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir.

İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırarak haz duyma durumunuzu hazırlayın.

Sorunlarınızı konuşun.



Komşu sözü dinleme

2 ay önce menopoza girdim. Şikayetlerim çok arttı. Arkadaşlarım östrojenli menopoz ilacı kullanmamı tavsiye etti.

Bunun bir sakıncası var mı?

BOŞUNA sıkıntıya girmeyin. Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim.

Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz.

Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar.

Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu, eş, dost ve teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.



Moralim bozuk

32 yaşındayım. Erken boşalma yazınızı takip ettim. Eşimle ilişkimizde sertliğim 10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim de bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?

CINSEL ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin.

Meraklarını giderin.

Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun.

Ruhunu da okşayın.



Korkunu paylaş

4 aydır eşimle evliyiz.

Eşimle birlikte olamıyoruz.

Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus.

Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli.

Sık karşılaşılan bir şikâyettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş.

Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir.

Korkma. Sabret.



Prostata çare

Nafiz hocam, babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?

TEDBİRE devam.

Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir.

Yeşil çayın içinde epi gallo kateşin gallat denilen madde var. Yapılan çalışmalarda bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi. Günde en fazla 2 bardak içilebilir.