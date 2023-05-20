Sebebi şeker

38 yaşındayım. Üç aydır hanımla ilişkiye girdiğimizde pilim bitiyor. Ara ara şeker ilacı kullanıyorum. Şeker yüzünden mi?

ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir.

Erken boşalma, bu şikayetlerden birisidir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü şarttır. Düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullananlarda olumsuzluklar fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır.

Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince üç tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hap da yutulmaz. Mutlaka Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al. İlişki bir görev değildir. Gerilim erken boşalmayı tetikler.



HEMEN DOKTORA GİDİN

42 yaşında bekar bir erkeğim. 3 hafta önce tansiyonum yükseldi. Takip ettim, düşmedi. Doktorum ilaç verdi. Şimdi cinsel hayatımda bir takım sorunlar olmaya başladı. İlacın yan etkisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bazı tansiyon ilaçları kalp ritmini yavaşlatabilir.

Ayrıca cinsel hayat ile ilgili heyecan, performans düşüklüğü yapabilir. Kalp koruyuculuk faydaları fazla olsa da bu yan etkiler görüldüğünde ilaç kesilerek farklı bir ilaç başlanır. Tespitiniz önemli.

Beklemeden doktorunuza başvurun. Kendisi gerekli tahlilleri ve tetkikleri yaparak ilacı değiştirebilir.

Kalıcı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. İçinizi rahat tutun.



ÜZÜLMESİN DİYE...

4 aydır evliyim. İlişkide sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım ama dayanmak da zor geliyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir.

Kadın Hastalıkları Uzmanı'nın muayene etmesi şart.

Kadınların neredeyse yarısında ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.



ANDROPOZ KORKUSU

55 yaşındayım. İki aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Ama ne yaptıysam tık yok. Andropoza girmiş olabilir miuim?

PANİK yok. Kontrol var.

Bu yaşta andropoz beklenmez.

Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir.

Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.



AŞKA ENGEL DEĞİL

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir istektir. Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir.

Bu nedenle bu durumda bu istek Yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir.

Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur.

Menopoz doğal bir süreçtir.

Hastalık değildir. Cinsel ilişkiye engel değildir.