Kadınlar için risk
AMA testi diye bir test istediler. Nedir bu?
BU test kanda var olan antimitokondriyal antikorların (AMA) miktarını ölçmektedir.
Artmış AMA üretimi birincil biliyer sirozla yakın ilişkilidir. PBS, karaciğer içi safra yollarının iltihaplanması, ilerleyici karaciğer yıkımına ve safra akımının blokajına neden olan bir otoimmün bozukluktur. Yani bedenimizin savunma hücreleri bedenimizin karaciğer hücrelerini düşman zannedip zarar verir. Sıklıkla 35-60 yaş arası kadınlarda saptanmaktadır.
Sabırlı ol. Bu tip karaciğer çalışma bozuklukları ilaç tedavisi ile takip edilir.
ACIYI KESİN
Doktor Bey, basurdan çok çekiyorum. Acı yemesem yeterli olur mu?
ACI yemek hemoroit sebebi değildir ama acı yenildiğinde yanma hissiyle tuvalette fazla ve şiddetli ıkınmak ya da tuvalette uzun kalmak hemoroide sebep olabilir. Hemoroitten kaynaklanan şikayetleri artırabilir.
Eğer acı yediğinizde tuvalette fazla ıkınmıyorsanız acı yemenin zararı yoktur hatta dışkıda yumuşama yaptığı için fayda bile sağlayabilir.
Ayrıca kişide kabızlığa sebep olan gıdalar tüketilmemelidir örneğin muz birçok kişide kabızlık yapabilir.
Bazı hastalarda domates, patlıcan ve baharatlar makat bölgesinde yanma şikayetine sebep olur. Bu durumda kişi o gıdaları seçip onlardan uzak durmalıdır.
EFSANE BUNLAR!
Doktor Bey hiçbir şeyim yok. Sadece 58 yaşında şekerim çıktı. Ekşi elma yiyorum. İyi gelir mi?
DİYABETTE birinci hedef kan şekerini yükseltmemektir.
Yani diyet uygulaması tedavinin en önemli parçasıdır. Ama tek tedavi değildir. Ekşi elma efsanesine inanıp sürekli ekşi elma yiyip, sonra da ne bulduysa yiyenler maalesef hastalığın feci sonuçlarından kurtulamaz...
Özellikle sebze yemek şeker hastalığındaki en önemli diyet uygulamalarının başında gelir. Yapılan çalışmalarda günde 1.5 porsiyon fazla sebze yemenin şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde 14 azalttığı görülmüştür. Önce doğru beslen, sonra kan şekerini takip et... Gerekirse ilaç kullanımı ile bu işi hallet.
SEBEBİ İLAÇ!
Nafiz Hocam, 2 ay önce romatizmal bağırsak hastalığım olduğunu öğrendim.
İlaca başladıktan sonra kilo aldım! Pek yemek de yemiyorum. Acaba şeker hastalığı mı başladı?
HANGİ ilacı kullandığını belirtmemişsin. Genel olarak anlatmak gerekirse; Romatizmal hastalıkların tedavisinde Nonsteroid anti inflamatuvar ve kortizonlu ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar daha çok ödeme neden olarak, bedende fazla sıvı-su tutarak kilo ölçümünde artışa neden olabilir. Yani bedenin yağ oranı artmadan kilo alırsın.
Senin de belirttiğin gibi çok yemek yememene rağmen kilon artmış. Kullandığın ilaçlarla ilgili doktorunla konuş.
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