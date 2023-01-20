Hep horluyorum
SİGARA içip içmediğini yazmamışsın. Ama yazdıkların kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez.
Horlama, kötü uyku uyumak demektir.
Tabi hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Her şey başlamadan biter. Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri de vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabi ki kilo vermelisin. Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'nı bul, takibine gir. Kafana göre ilaç kullanma.
SEBEBİ STRES
23 yaşındayım. Bir süredir adetlerim düzensiz. Herkes farklı bir şey söylüyor. Şaşırdım kaldım!
Siz ne önerirsiniz?
ADET düzensizliği önemli bir şikayettir. Başta tiroit hastalıkları olmak üzere birçok hormon düzensizliğinde adet düzensizleşir.
Yumurtalık kistleri, stres, sıkıntı, aşırı kilo kaybettiren diyetler, erken menopoz, doğum kontrol hapları, gebelik halleri de adet düzensizliğine neden olabilen durumlardır.
Kişinin muayenesi olmadan kişiye göre testler tespit edilemez. Hem İç Hastalıkları hem de Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.
Tanıya göre de tedavi başlanır.
MUTLAKA İŞE YARAR
Eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz?
EŞİNİZ sağlığa değer ve önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum.
Bence sürpriz bir İç Hastalıkları muayenesi yaptırın. Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Muayene sırasında yapılan tespitlere göre checkup netleşir. Tabi ki yaşa özel testler istenebilir. Sonrasında doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz.
SİZCE NELER YAPMALIYIM?
59 yaşındayım. Tansiyonum normal. Ama yürüdükçe göğsüm ağrıyor, nefesim daralıyor.
Durunca geçiyor. Anjiyo yaptırmaya korkuyorum.
ŞİKAYETİN çok önemli. Hemen tanı konması gerekir. Önce İç Hastalıkları veya Kardiyoloji Uzmanı muayenesi gerekir. EKG, açlık tokluk glikoz, ürik asit, kolesterol, trigliserid, tam kan sayımı, TSH, efor testi, 24 saat ritim holter gibi temel testleri gerekir. Sonuçlarına göre koroner angiografi de istenebilir. Bunun pazarlığı olmaz.
Tıkayıcı kalp damar hastalıkları, KOAH, kansızlık gibi durumlar aynı şikayetlere neden olabilir.
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