Kriz yaşıyoruz

3 ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. İki ay önceye kadar hanımla ufak tefek beraber oluyorduk. İdare eder haldeydik. İki hafta önce yeni ilaç başladık. Hareket yok. Ne yapalım?

HER ilaç, bedene girdikten sonra etkisini, yan etkisini gösterir. İstemediğimiz etkiler olunca tedavi yeniden düzenlenir. Başka tedaviler planlanır. Hemen panikleyip teslim olmaya gerek yok. Aktif cinsel yaşam hayati önemdedir.



ZARARLI MI?

Eşimle sorunum yok. Hanım da memnun. Haftada 2-3 kez ilişki yaşıyoruz. Çok fazla çalışınca ileride prostat kanseri falan olur muyum

KORKU, hastalıkların kaynağıdır.

İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Sık cinsel ilişki, erkeklerde prostat kanseri riskini azaltıyor. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma ve sigara gibi zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.



BAKAMAZ OLDUM

54 yaşındayım. Hanıma faydamız yok. Tam keyif zamanı derken olanlara bakın. Hap almaya devam edeyim mi?

SIKINTINIZI eşinizle paylaşın. Bu iş, karşılıklı anlayışla çözülür. Ani gelişen sıkıntılar ve ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi, isteği azaltır. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, hormon ilaçlarına dikkat. Yan etkisini görürseniz ilacı yazan doktorunuza bilgi verin.



5 YILDA 3 ÇOCUK

5 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz var. Tüp bağlatmanın zararı var mı?

BU operasyon, kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.

Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez.

Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde bir değişiklik meydana getirmez.