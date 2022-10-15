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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 15 Ekim 2022, Cumartesi

Sorunum büyük!

34 yaşındayım. 2 aydır midemde ekşime olunca kardeşimin ilacını kullandım. Midem rahatladı ama sertleşmem bozuldu. Streste erkeklik bu kadar etkilenir mi?
EVET etkilenir. Her türlü gerilim bedenin çalışmasını etkileyebilir.
İşini kaybetmek bir anlamda sosyal hayattaki iktidarını kaybetmek gibi hissedilirse cinsel hayattaki iktidarın da etkilenir. Her işte bir hayır vardır dersen bedenini korumuş olursun.
Mide ilacı almayı kes. İç Hastalıkları Uzmanı'nı bul ve tedaviye başla.

ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM
44 yaşındayım. 6 aydır eşimle cinsel münasebetimizde eskisi gibi sertleşemiyorum. Erkeklerin de bir menopozu oluyormuş! Sizce de ben buna girmiş olabilir miyim?
İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir. Hemen panik yapmayın. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol.

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