Buzdolabı yüzünden

31 yaşındayım, 2 ay önce evlendim. Tam mutluluğa erdim dedim, şimdi de eşim huzurumu kaçırıyor!

İlişkide ağrı sorunu yaşadığımız için benden kaçıyor. Sanırım evlenirken istediği buzdolabını almadım o yüzden tavır yapıyor! Gönlünü nasıl alacağım?

Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir. Sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. % 70 jinekolojik, %30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz.

Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et.



PROSTAT MERAKI

67 yaşındayım. Merakımdan soruyorum. Bu prostat nedir? Ne işe yarar? Bilgilendirir misiniz?

Prostat bezi, erkeklerde bulunan 20 gram ağırlığında bir bezdir. Bir çeşit sıvı üretir. İnsan neslinin devamında hayati önem taşır.

Yaptığı sıvı, erkek üreme hücresi olan spermlerle ilgilidir.

Kadın cinsel organının rahime kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur. Daha sonra hızlı hareket ederek rahim ağzından içeri girmelerini sağlayacak maddeler üretir. Yani prostat sıvısı olmasaydı, kimse olmayabilirdi.



HANIMDAN UTANIYORUM!

Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada biriki olsa seviniyorum. Artık hanımın yüzüne bakamaz oldum. Bana yardım edin!

Her duyduğuna inanma.

Başkasının hayatı başkasının hayatıdır. Başkasının bedeni de başkasının bedenidir. Sen senin normallerinle ilgilen. "Performans anksiyetesi" denilen durum cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa", "Yine mi rezil olacağım?", "Ne yaptıysam tık yok" diyerek başarısızlığı garanti etmektir. Korkunun ecele faydası yok. Yani düzenli beslen, düzenli uyu, kaygısız çalış. Bunları yapmak kolay değil. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Panik yok.



ERKEKLİK KORKUSU

Şeker hastasıyım. 6 yıldır ilaç kullanıyorum. Tüm doktorlar diyabetin erkeklerde cinsel hayatı kötü etkilediğini söylüyor. Doğru mu bu?

Kan şekerini yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et. Yeterince su iç.

Hareketsiz kalma. Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg/ dl üzerindeyse mutlaka bir uzmana başvur.

Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. Günde en az 5 porsiyon taze ve mevsiminde sebze meyve tüket. Tam tahıl ve kuru baklagiller tüket. Katı yağ yeme. Tuzsuz beslen. Haftanın 5 günü, düzenli olarak 30 dakika egzersiz yap. Sigaradan kesinlikle uzak dur. Aşırı alkol tüketme.