Hocam şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Cinsel ilişki de eskisi gibi iyi değil. Ne yapayım?
BU anlattıkların uyku apnesini gösteriyor. Tabi ki sigarayı bırak.
Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez.
Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar.
AŞKA ZARAR
43 yaşındayım. 2 ay önce evlendim. Sorunum gazım! İlişkide tutamayıp gaz çıkartıyorum. Sonra çok utanıyorum. Ne tavsiye edersiniz?
İLİŞKİDE karın içi basınç değişiklikleriniz var olan gazınızın makat bölgesine toplanmasına neden olur.
Kalın bağırsağın dolma kapasitesi aşıldığında gaz dışarı atılır. İlişki öncesi turp, lahana, nohut ve fasulye gibi gaz arttırıcı besinler tüketmeyin.
Ayak ve karnınızı sıcak tutun.
TANSİYONA PANCAR
4 aydır tansiyonum yüksek. Pancar tansiyonda işe yarar mı?
YARAR. Pancar çok faydalı bir sebzedir. Vitamin ve kan tuzlarından zengindir. Tansiyonu düşürmekte faydalıdır. Pancarda nitrat fazladır.
Bağırsaklardan emildikten sonra nitrik asit üretilir. Hipertansiyonda fayda sağlar. Egzersizden 2 saat önce tüketilirse enerji üretimi artar.
Kilo ver mutlu ol
Hocam şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Cinsel ilişki de eskisi gibi iyi değil. Ne yapayım?
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