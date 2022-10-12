Çam fıstığı güç verir

Hocam ben bitiğim. İlişkide hiç halim yok. Eşimden de artık çekinmeye başladım. Erkeklikte bitince daha ne kaldı? Ne yapalım? Yiyecek bir şey önerir misiniz?

CİNSEL istek yoksa birliktelik gerçekleşmez. Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Kadınlarda çam fıstığı; içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar. Cinsel gücü artıran çam fıstığını sofrada bulundurun.

Stres azalmazsa ilaçta, gıdada bir işe yaramaz.

Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz.



İLAÇLARINI İHMAL ETME

Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?

EN azından romatizma ilacıyla ilgisi olabilir. Kortizonlu ilaçlar, tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilirler. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. İlaç tedavisini ve takibini düzenlemek gerekebilir. Tedavide mecburi kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etmemek gerekir.



EŞİM BENDEN KAÇIYOR

62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye çekiniyorum. Bu yaşta hala ne istiyorsun derse ne derim?

DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.

Zanlara, kuruntulara kapılırsın.

Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün.

Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir.

Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.



KAS ORANLARINI ÖĞREN

Şişmanım. Biraz fazla 112 kilo yani. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?

BEKLEDİĞİN etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık.

Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroid testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Ayrıca ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren.



HAREKETSİZLİK YAPAR

Kemik erimem var. Merak ediyorum. Kortizonlu ilaçlar kemik erimesine neden olur mu?

UZUN süreli kullanımlarda olur. Kemik erimesi, yani osteoporozda kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur. Kemik kırılması riski artar. Erkeklerde de olur. Erkeklerde ve menopozdan önce kadınlarda yıllık kemik kayıp oranı yüzde 0.25-1'dir. Kemik kütlesindeki her yüzde 10'luk düşüş kırık riskini 2 katına çıkarır. Genetik, yaş, yumurtalıkların alınması ve hareketsizlik de kemik erimesi riskini artırır.