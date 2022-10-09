Aşkı etkiler

Eşimle mutlu bir ilişkimiz vardı. Ancak son aylarda aşkta istediğimiz mutluluğu yakalayamıyoruz! Erken boşalma sorunu yaşıyor. Doktor, erken andropozdan bahsetti! Panikledik, üzüldük, korktuk... Ne yapalım?

İLERİ yaşlarda görülebilen bir durum bu. Erkeklik hormonu olarak bilinen testesterondaki düşüşe andropoz denir. Genellikle yaşa bağlı olarak gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklar da erkek cinsel fonksiyonlarını etkiler. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır. Daha az sertleşme olur, yaşam sevinci de azalır. Burada sana da büyük görev düşüyor. Eşinin sıkıntılarını dinle. Dertleş.

Sevgiyle sıkıntıları aşın.



HEYECANLANIYORUM

28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Ben de endişeleniyorum. Bunun sebebi nedir?

CİNSEL uyaranlar sadece dokunmak değildir.

Görme, koklama, hayal etme, duyma ve heyecanlanma beyni cinsel olarak uyarabilir.

Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimallerde gözden geçirilebilir.



HİÇ SUSMUYOR

Görücü usulü evlendim. Eşim kırılgan ve naif. Sürekli konuşuyor. İlişkide bile! Böyle olunca da benim dikkatim dağılıyor. Çabucak bitiyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım? Bana bir çare!

BU durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor.

Hanımının bu durumdan şikayeti var mı? Kendisiyle görüş. O da uygun görürse İç Hastalıkları Uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halin izahı var mı bakılsın. Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın.

Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen Üroloji'ye muayene ol.



SORUNUM BÜYÜK

Hanımla 48 yaşında evlendik. 'Hadi bakalım' derken bitiyorum. Galiba erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?

DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden sonraki bir dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel-ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma erken boşalma diyoruz.

Kadınlarda bu 12-14 dakika sonra olmaktadır. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.

İç Hastalıkları-Üroloji-Psikolog ve Psikiyatrist desteği gerekebilir.



DOKTORUNDAN UTANMA

İdrar yaparken kan geldi. Doktora gitsem prostat için muayene eder diye korkuyorum. Doktordan utanıyorum.

HİÇ doktordan utanılır mı! Prostat varsa muayenesi de var. Erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla prostat hastalıkları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Sonra kanda PSA testi istiyoruz.

Sonuçlara göre gerekirse biyopsi gibi ileri incelemeler yapılıyor. Tanı konduktan sonra da tedavisine geçiliyor. Ayrıca böbrek taşı, idrar kesesi hastalıkları gibi durumlarda da idrarda kan olabilir. Hemen muayene olmaya...