Azaltarak bırak

Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler.

Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler.

Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

Tabii yaparsan.



KEREVİZ AŞKINA

Kereviz yiyince midem bulanıyor. Yararlı diye yemek istiyorum. Nasıl yesem iyidir?

Haşlaması yoğurtla şahane olur.

Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir. Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır, karaciğer ve böbrek çalışmasını düzenler. Böbrek kumu ve taşı olan kişilerin tüketmesi önerilir. Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kerevizi koysunlar. Ha tabii cinsel faaliyeti arttırması da cabası.



İLAÇ NİYETİNE

Babam 54 yaşında hem şeker hem de tansiyon hastası. Önceden zeytinyağlıları çok yerdi. Şimdi 'şekerimi yükseltir' deyip yemiyor.

Yesin mi yemesin mi?

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Kalp-damar hastaları için zeytinyağı önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır.

Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir. Bu da doğal ilaç gibidir.

Çünkü damar genişletici ilaçlarda da nitrat içeren maddeler bulunur. Bu maddeler tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitrat zenginidir. Zeytinyağlıları fazla tüketmeyin.



FAZLA TAKMA

21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi? Şişmanım diye olur mu?

Bu duruma 'jinekomasti' diyoruz.

Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinde fibroepitelyal yapıların gelişimi ve kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanabilir. Doğal bazı değişiklikler, hastalıklar, tümörler ve alınan bazı ilaçlar sonucu jinekomasti gelişebilir. Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir. Kafana o kadar takma. Yaklaşık her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir. Şişmanlıkta da bu durum sık görülür. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.



KİŞİYE ÖZELDİR

Şişmanın diyete başlamak istiyorum. Yakın arkadaşım yanlış diyet yapmış, yüzü zayıfladı. Kurukafaya döndü. Bana ne önerirsiniz?

Sana özel diyet hazırlanmalı. Gittiğin diyet uzmanı sana uygun tespit ve plan yapmalı. Hızlı ve size uygun olmayan listeler sıkıntıya neden olur.

Kalori dengesi sağlanmış olmalı.

Besin çeşitliliği sağlanabilmeli. Aksi diyetler bedeni inceltmekten ziyade kas kaybı ve en çok da yüzün çökmesi ile sonuçlanmaktadır.