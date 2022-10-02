EŞİMLE aşk hayatımızda sıkıntılar var. Kendisi bir türlü mutlu değil. Bunalıma girdi! "Erkekliğim bitti" diye hayata küstü! Doktor, andropozdan bahsetti. Ancak bu hastalık hakkında hiçbir şey bilmiyoruz! Ne yapalım?
EŞİN için endişelenmen normal.
Çözümden önce durum tespiti yapalım. Yaşınızdan bahsetmemişsin ancak 50 yaş üstü erkeklerdeki testesteron, yani erkeklik hormonunda yaşanan düşüşü andropoz denir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkeklerin cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Önce gerekli kan tahlilleri çıksın. Sonra aşk hayatınız için bir sözüm bulunur. Andropozda cinsel mutluluk sorunları yaşanır.
Ayrıca yaşam sevincinde azalır
ŞİFRE MAGNEZYUM
SIK sık egzersiz yapıyorum. Yoga ve pilates ise favorim. Ancak spor sonrası sürekli eklemlerimde ağrı oluyor. Ne yapmalıyım?
YAPTIĞINIZ egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. Başvuran hastalarımın öncelikle bağ doku ve lif yapısının değerlendiririm.
D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerini tespit ederim.
Ayrıca çalışırken ki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.
İLACINI DÜZENLİ İÇ
ALTI aydır sürekli acıkıyorum. O an elim ayağım titriyor. Sinirleniyorum. Doktora gittim şeker yüklemesi yaptırdım. Kan şekerim yemek yiyince düşüyor. Neden?
BU anlattığın şeyler, şeker hastalığına işaret ediyor.
Yemekleri ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yemek, uzun süre aç kalmak, öğünlerde gerekenden az karbonhidrat tüketmek, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçmek, sindirim güçlüğü, mide boşalmasının gecikmesi, şeker hastalığının belirtisidir. İlaçların fazla ve düzensiz kullanılması, kan şekerlerinde kontrolsüz düşmelere neden olabilir.
Yeterince su içmeyi unutma.
HER DUYDUĞUNA İNANMA
24 yaşındayım. Uzun süredir adet düzensizliğim var. Doktora gittim. Yumurtalıklarım kistlerle doluymuş. Ayrıca şişmanım da.
Yüzümdeki kıllarımın sebebi de buymuş. İnternete baktım kanser olabilirmişim. Çok korkuyorum. Yardım edin.
HEMEN internetten çık. Yanlış bilgilenme panik atak yaratır.
Polikistik Over hastalığı neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülür. Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık ve diyabete yatkınlık yapabilir.
Araştırmalara göre kadın üreme organlarında kanser riskini de artırır.
O yüzden hemen tedaviye başla.
BALIK VE LAHANA YE
İLK gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?
ÖNCE gerilme. Sen rahatsan bebek rahat. Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme.
Kırmızıbiber, yeşil biber, maydanoz C vitamininden zengindir.
D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.
Eşim bunalımda...
EŞİMLE aşk hayatımızda sıkıntılar var. Kendisi bir türlü mutlu değil. Bunalıma girdi! "Erkekliğim bitti" diye hayata küstü! Doktor, andropozdan bahsetti. Ancak bu hastalık hakkında hiçbir şey bilmiyoruz! Ne yapalım?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim bunalımda... 02 Ekim 2022, Pazar Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 2 Ekim 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.
- Suçlusu hormon! 01 Ekim 2022, Cumartesi Ben kelim. Arkadaşlar erkeklik hormonun kuvvetli ondandır diyorlar. Tedbir almam gerekir mi? KEL olmanın birçok...
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Suçlusu hormon! 01 Ekim 2022, Cumartesi Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 1 Ekim 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.
- Kaygılanma 30 Eylül 2022, Cuma 56 yaşındayım gencim ama aşkım sorunlu. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de bu çıktı!...
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kaygılanma 30 Eylül 2022, Cuma Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 30 Eylül 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim bunalımda...
- Suçlusu hormon!
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Suçlusu hormon!
- Kaygılanma
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kaygılanma
- Hastalık olabilir
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hastalık olabilir
- Doktora başvur
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktora başvur
- Umudunu asla kaybetme