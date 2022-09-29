25 yaşındayım. İki ay önce ateşim çıktı. İlaç verdiler, geçmedi. Ellerimde ve yüzümde kızarıklıklar çıktı. Bir daha antibiyotik verdiler düzelmedi. Ağzımda yaralar çıktı. 2.5 ay önce doğum kontrol hapı kullanmaya başladım. Adetim değişti. Bunla ilgili olabilir mi?
ATEŞ birçok hastalıkta, hastalığın başlangıcında yükselir. Doğum kontrol hapına bedenin verdiği tepki ihtimalide dahil bir çok ihtimal var.
Özellikle sistemik lupus eritematozus dediğimiz romatizmal hastalıklar aynen anlattığınız gibi başlayabilir.
Sigara, güneş ışığı, viral enfeksiyonlar, ilaçlar hastalığın başlangıcını tetikleyebilir. Bunları toparlamak İç Hastalıklarının görevi. Sonrasında romatoloji, kadın hastalıkları gibi bölümlere ihtiyaç duyulabilir.
TÜP BEBEKTE BESLENME
Nafiz Hocam üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Şimdi tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama bir zararı var mı?
SİGARA tüm bedenine zararlı. Tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur. Hem yumurtalıklara hem de spermlere zararlı etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara içimi kesilmelidir.
Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir. Ben kendimi bildim bileli şişmanım.
FARKLI DOKTOR GEREKLİ Mİ?
51 yaşındayım. İdrarda kanamalarım oldu. Meğer prostatım büyümüş. Kan testinden de bakıldı. Prostat değerim yüksek çıkmış. Antibiyotik verdiler. Ne yaptıysam değeri düşüremedim. Başka doktora göstereyim mi?
SÜREKLİ doktor değiştirilmez.
Hastalıkların çözümü adım adımdır. 2 adımda çözülmediyse 3. adımı atalım.
Aynı doktora git. Sonraki aşamayı başlatalım. Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından Biyopsi önemlidir. Genel muayene olman, şikayetlerine uygun tahliller gerekebilir. Özellikle erken başlangıçlı prostat kanserleri açısından tanı önemli.
Hastalık olabilir
25 yaşındayım. İki ay önce ateşim çıktı. İlaç verdiler, geçmedi. Ellerimde ve yüzümde kızarıklıklar çıktı. Bir daha antibiyotik verdiler düzelmedi. Ağzımda yaralar çıktı. 2.5 ay önce doğum kontrol hapı kullanmaya başladım. Adetim değişti. Bunla ilgili olabilir mi?
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