Doktora başvur

Babamda gut hastalığı var. Ben alkol kullanmıyorum ancak eklemlerimde sürekli ağrı oluyor. Bu hastalık bende de görülür mü? babamın ilaçlarından içsem olur mu?

EKLEMLERDE özellikle ayak başparmağında tipik olmak üzere tekrarlayan ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı durumlarında bu hastalıktan şüphelenmeliyiz. Eğer ürik asit kaynaklı böbrek taşı tespit edilmişse bu da hastalığın tanısında faydalı olacaktır. Ama başparmak şişmesine neden olan başka hastalıklar da var. Bize küçükten 'Her gördüğün sakallıyı deden sanma' derlerdi.

Babanın ilaçlarını içme. Alkol almayanlarda da Gut olabilir. Bence hemen doktorunu seç. Takibe başla.

Taşıma suyla değirmen dönmez.



HALA ÇOCUK YOK

5 kardeşiz. Abimin 3 çocuğu var. Kardeşim ise 2 çocuğu... Ben 1 yıllık evliyim hala çocuğum yok. Niye?

ZOR soru. Her evli çiftin çocuk sahibi olma ihtimali kendilerine özel olarak değişir. Hem sizler farklısınız hem de eşleriniz. Herkes sağlıklı olsa bile her ilişkinin gebelikle sonuçlanma ihtimali yok. Korunmasız 1 yıl gebelik gerçekleşmediyse mutlaka İç Hastalıkları, Üroloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.



KİLO DERT ÇEKER

Kiloluyum. Son 3 aydır yokuş ve merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Terliyorum. Sigara da içiyorum. Nane çayı iç nefesin açılır diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?

KİLO ve sigara, kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor.

Nane de içsen, ıhlamurda içsen nafile. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na git.

Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın.

Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak.

Zayıfla, hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.