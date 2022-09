Destek gerek

Yeni evliyiz. 3 ay oldu. Eşim ilişkiye girecekken korkuyor. Panikliyor. Görücü usülle evlendik. Niye benden korkuyor. Ne yapmam lazım?

ASLINDA sorunu kendinde araman önemli. Ancak anlattıklarından anladığım kadarı ile eşinin bedensel ve ruhsal kaygı ve korkuları fazla. Tıpta vajinismus dediğimiz durum bu. Çiftlerin birleşmesi sırasında bilinçdışı gerçekleşir. Neredeyse her 10 evlilikten birinde rastlanacak kadar sık karşılaşıyoruz. Vajinismus kendini birliktelik sırasında panik atak benzeri bir durum ile gösterebilir. Çiftlerde zamanla gelen isteksizlik de görülebilir. Bu nedenle psikolog, Kadın Hastalıkları ve İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi ve desteği gerekebilir. Manyetik tedavi, ilaç tedavisi destekleri ile sürecin kısaltılabilmesi da mümkün.



TEDAVİYİ AKSATMAYIN

Anneme meme kanseri tanısı kondu. Hemşire 'Annenizin kanseri duktal' dedi. Duktal ne demek?

ANNE memesinde üretilen sütün memeden dışarı çıkarılması için meme içinde süt kanalları vardır. Bu kanallara duktus denir. Duktal kanserler, en sık görülen meme kanseri türüdür. Bu tür kanser, memedeki süt kanalının içindeki hücrelerden kaynak alır. Duktal kanserler, kanallar içinde kalabilir (duktal karsinom in situ) veya kanallardan (invaziv duktal karsinom) çıkabilir. Hastalığın ilerlemişlik seviyesine göre tedavi değişir. İç Hastalıkları Uzmanı, Onkoloji ve gereğinde Genel Cerrahi bir arada takip etsin.



AĞRIYI AZALTIR

32 yaşındayım. Evliyim. 4 ve 9 yaşında iki çocuğum var. Her tarafım sık sık ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden her tarafım ağrıyor. Eşim destek verse de kaygılı bir yapım var. Ozon tedavisi iyi gelir mi?

ROMATİZMA dışı ağrıya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir. Beslenmede D vitamini, magnezyum gibi vitamin mineral eksiklikleri de ağrı tekrarını kolaylaştırır. Tanı ve uygun tedaviler düzenlenirken ozon tedavisi ve ozon saunanın ağrı azaltıcı özellikleriyle tanışmalısınız. Bize başvuran hastalarımızda aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile bu hastalığın rahatlamasını sağlıyoruz.



İNSÜLİNE DİKKAT

Şişmanım. İnsülin direncim de varmış. Bu yüzden kilo veremiyorum. Uyanıkken insülin direnci de mi uyanık kalıyor? Ne alakası var?

TAM da doğru anlattın. Gece uyumayanlar, kötü, yetersiz ve kalitesiz uyuyanlar yani kısaca uyku düzensizliği ve sorunu yaşayanların insülin direnci kolay kolay düzelmez. Gece salgılanan hormonlar Ekran ışığından olumsuz etkileniyor. Organların dinlenmesi gece oluyor. Gece de çalışan organlar dinlenmeden gündüzün çilesini çekmeye devam ediyor. Fazla kilosu olanlar zayıflamak için yeterli, kaliteli, doğru uyumalı. Uyku kalitesi ve metabolizma normalleşmesi için ozon tedavisi ve manyetik tedavi de yapılabilir.