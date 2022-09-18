27 günlük evliyim. Kocam evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Öpüyor, seviyor ama ilişkiden kaçıyor. Neden böyle?
PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Eşin, "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir.
Eğer bedensel sıkıntılar varsa İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için de psikolog muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret.
Çekirdeği abartmayın
Babam prostat hastası.
Komşumuz, kabak çekirdeğini önerdi. Ancak babamın kalp hastalığı de var. Zararı olur mu?
SIZ yiyin. Ama babanıza vermeyin. Kabak çekirdeği, prostat bezi büyümelerinde faydalıdır. Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini artırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara tavsiye edilmez.
Ceviz kanseri önler
Ben balık yemem.
Arkadaşım "O zaman ceviz ye" dedi. Bu gerçek mi?
EVET. Ceviz, Omega-3'ten zengindir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kanserden korunmada önemli rol oynar.
Sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenektir.
Aşka sabır gerek
27 günlük evliyim. Kocam evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Öpüyor, seviyor ama ilişkiden kaçıyor. Neden böyle?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşka sabır gerek 18 Eylül 2022, Pazar Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 18 Eylül 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.
- Menopoz sancısı 17 Eylül 2022, Cumartesi 53 yaşındayım. 5 aydır menopoza girdim. Biraz huzursuzum. Bir de merak ediyorum. Menopoz, cinsel ilişkiyi etkiler...
- Gebelere riskli 16 Eylül 2022, Cuma 4 aylık hamileyim. Sancılarım var. "Su kaynat. Kişniş yağı koy" dediler. Güvenemedim. Siz ne dersiniz? İyi ki...
- Kaygı hastalığın temeli 15 Eylül 2022, Perşembe 27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. 3 aydır şikayetlerim oldu. Ama adetlerim...
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kaygı hastalığın temeli 15 Eylül 2022, Perşembe Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 15 Eylül 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.