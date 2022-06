İstek zamanla azalır

65 yaşında yeni evli bir damadım. Hanım "Yaşımız kemale erdi" diyerek bana yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bunu istemem hastalık mı?

CİNSEL isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir.

Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na gitmenizi öneririm.



AŞKTA PANİK

Yeni evliyiz. Ben 2 aydır panik atak yüzünden ilişkiye giremiyorum. Tedaviye de yeni başladık ama ilişkiyi etkiler mi?

BU kişiden kişiye bağlı olarak değişir. Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir. Ancak sıcak mevsim ve bedende meydana gelen değişiklikler ilişkiyi etkileyebilir.

Ayrıca var olan hastalığının yeni tedaviye başlanmış olması nedeniyle ortaya çıkacak sonuçları tedavinin başarısızlığına bağlamaman gerekir.



SUÇLU KOLESTEROL

Kolesterolüm yüksek çıktı. 3 aydır sertleşemiyorum. Yani eşimle bir şey yapamıyorum. Kolesterolden mi oluyor?

KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa Üroloji Uzmanı veya Psikiyatri, Psikoloji Uzmanı devreye girebilir.



BUNALIMDAYIM...

Nafiz Bey, üç yıldır evliyim. İki yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım. Yine olmadı. Eşim bir şey söylemeden sırtını dönüyor. Çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım. Ne yapmalıyım?

BUNALIMDA, sertleşme olmayabilir. İlişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur.

Japonların dediği gibi "Şu an yaptığı iş, en önemli iştir." Yani o an sadece ilişkine yoğunlaş. Başka şeyler düşünme. İlişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. qVe erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir...



ATEŞİM YÜKSEK

Hocam ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Adet dönemiyle ilgisi var mı?

VAR. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir.

Normalde vücut ısısı ağız yolu ile 37 veya makat yolu ile 37.6 derecenin üzeri yüksek olarak kabul edilir.

Adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir.