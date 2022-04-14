Uzmana görün

57 yaşındayım. Tansiyon hastasıyım. Öğle yemeklerinden sonra canım çok tatlı çekiyor. Bunun kan şekeriyle veya şeker hastalığıyla bağlantısı var mı? Ne yapmalıyım?

Açlık şekerin normal çıkmış olabilir. OGTT dediğimiz şeker yükleme testi yaptırman uygun olabilir. 75 gram glikozla 3 saatlik test yeterli olabilir. Kan şekerinin düşüyor olma ihtimali de var. Bu nedenle sık sık şekerli gıdaları canın çekiyor olabilir.

En kısa sürede aile doktoruna ya da İç Hastalıkları Uzmanı'na başvur.



KALP HASTALARI İÇİN RİSKLİ

Babam dört ay önce baypas oldu. Kendisi oruç tutamıyor diye üzülüyor. Özellikle kalp ve damar hastaları için oruç tutmak neden risk oluyor?

BİR kere bedenin maruz kaldığı açlık ve susuzluk hali, tüm organların ihtiyaçlarının görülmesinde farklılıklar yaratıyor.

Eğer damar sisteminin bozukluğu nedeniyle sınırda çalışan organlar varsa belirgin hastalık hali ortaya çıkabiliyor. Kalpte damar tıkanıklığı göğüs ağrıları ve devamında kalp krizlerine dönüşebiliyor.

Aynı şekilde beyinde ve böbrekte istenmeyen damar tıkanıklıkları ortaya çıkabiliyor. Üzülürse de ameliyatı taze. Aman dikkat.



TEK YOL AMELİYAT

13 yıldır kulak zarım delik, ara sıra kulak akıntılarım olur. Çınlamam arttı. Yakınlarım duymuyorsun sen diyor. Doktora gittim, "Kireçlenme" dedi. Kemik erimem mi var? Neresi kireçlenir kulağın?

DAHA önceki kulak zarının gördüğü zarar ve iltihap tekrarları kulak zarıyla işitme kemikçikleri arasında kireçlenme yapabilir. Bunun için kulak kireçlenmesi tabiri alışılagelmiş bir tabirdir. İletim tipi işitme kaybı ve kulak çınlaması yapar. Tedavisi cerrahidir. İyi bir cerrahi tedaviye rağmen tekrarlayabilir. Kulak çınlamasının geçme ihtimali oldukça zayıftır. Hastaların dikkat etmeleri gereken herhangi bir husus ve perhiz yoktur. Kemik erimesiyle de ilgisi yoktur.