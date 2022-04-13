Hocam, bana bir ay anemi önce kansızlık tanısı koydular. 'Pernisiyöz anemi' dediler. İnternetten baktım kafam karıştı. Bu hastalık neden olur?
PERNİSİYÖZ anemi ve B vitamini eksikliği, B vitaminlerinin eksikliği kırmızı kan hücrelerinin normal gelişimleri sürecinde olduğu gibi büyümelerine ve sonrasında bölünmelerine izin vermediğinden bu hücrelerin üretimlerinin azalmasına yol açar. İntrinsik faktör eksikliği, B vitaminlerinden fakir diyet, B vitaminlerinin emiliminde azalma varsa bu tip kansızlık olur. Eksik vitaminin bedene enjeksiyonla verilmesi sonrası takip yapılır. Merak etmeyin. Genel olarak tedaviye iyi yanıt aldığımız bir hastalıktır.
SAFRA TAŞI KABUSU
82 yaşındayım. Bypass ameliyatı oldum. Safra kesemde taş var. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?
SAFRA kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir.
Büyük taşların takibi farklıdır.
Üşüme, titreme ve yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat.
Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.
ALZHEİMER KORKUSU
Nafiz Hocam, babamda unutkanlık başladı. "Alzheimer olabilir" dediler. Tahlil istemediler. Nasıl bir tahlil yaptıralım?
ALZHEİMER hastalığı tanısını koyduğumuz bir test yok. Yani herhangi bir laboratuvar testi mevcut değil. Halen kesin AH tanısı yalnızca ölümden sonra kişinin beyin dokusunun bir kesitinin mikroskop altında incelenmesiyle konuluyor. Ancak bazı testler unutkanlık yapan diğer hastalıkları tanımak ve ayırt etmek için yapılabilir. Vitamin B12, T4, TSH, Tam Kan Sayımı, Elektrolitler, Na+, K+, Cl-, CO2 ve pH dengesi, ESR, HIV Antikoru, RPR, Sifilis, İlaç tarama testleri istenebilir.
Tedavisi mümkün
Hocam, bana bir ay anemi önce kansızlık tanısı koydular. 'Pernisiyöz anemi' dediler. İnternetten baktım kafam karıştı. Bu hastalık neden olur?
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