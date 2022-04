Reflü tekrarlar

19 yaşındayım. 8 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Reflü bir daha başlar mı? Riskli miyim?

HER yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dahil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye. İyi çiğne.

Yemekten sonra sırt üstü yatma.

Akşam yatmadan yemek yeme.

Sol tarafına yat. Kahve, kola, gazlı içecekler reflüyü arttırabilir.



SORUNUM KABIZLIK

4 yıldır kabızlığım var. Kabızlık çayı içiyorum. Yine de zorlanıyorum. "Erik iyi gelir" dediler. Komposto yapayım mı?

O kadar uğraşma. Tazesini bul ye.

Bir kerede 10 adet kadar yiyebilirsin.

Tabii miden müsaitse. Ayrıca erikte Bol bol C vitamini var. Erikte, göz ve cilt sağlığında büyük görevleri olan A vitamini, kanın akışkanlığında görevli K vitamini, osmotik basınç ve su dengesini sağlayan sodyum, potasyum minerali, stres karşıtı mineral olan magnezyum da yeterince bulunur. Bol lifli bir gıda olan erik kabızlığa da iyi gelir. Hareket etmezsen bağırsaklar rahatlamaz.



RAHİM SARKMASI SORUNU

Annem 63 yaşında. Rahim sarkması olmuş. Nasıl tedavi edilir? Ameliyat sakıncalı mı?

RAHİM sarkması iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılır. Tedavi seçimi hastaya göre değişir. İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz.

Ameliyatı, tüm ameliyatlar gibi riskler taşır. Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinsel hayatını daha sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.



ZAYIFLAMAN ŞART

Bana herkes şişmansın diyor. İştahım kaçıyor! 101 kiloyum, 182 boyundayım. Yani kısa sayılmam, şişman mıyım?

BOYUM uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy-kilo uyumu önemli. Beden Kitle İndeksi denilen orana göre olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram.

Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Yani zayıflaman şart. Önce aklen ve fikren kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Kilolarından kurtul.