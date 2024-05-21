İ L A N
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi 13835 ada 2 parseldeki Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde bulunan 4 adet yeme-içme (dükkân) mekânı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü" ihale ile ayrı ayrı 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.
1-İhale 04/06/2024 Salı günü saat 14:00'de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, aşağıda istenen evrakların 04/06/2024 Salı günü ihale saatinden evvel Gelir Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) e-Şartname bedeli 5.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
e-Şartname bedeli 5.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
Keyfiyet ilanen duyurulur.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 Yıllık
Kapı No M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama
54-A 225+150=375 6.000.000,00-TL 180.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı (Dükkan)
54-B 225+150=375 6.000.000,00-TL 180.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı (Dükkan)
80-B 225+150=375 6.000.000,00-TL 180.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı (Dükkan)
80-C 225+400=625 6.000.000,00-TL 180.000,00-TL Yeme-İçme Mekanı (Dükkan)
Basın No: ILN02035085
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