Dar kot kısır yapar

Nafiz bey, ben henüz 19 yaşında bir delikanlıyım. Kot pantolon giyinmeyi çok seviyorum. Ancak dedem "Böyle dar pantolon giyersen çocuğun olmaz. Kısır kalırsın" dedi. Kot pantolon giyenlerin çocuğu olmaz mı?

ÖNCELİKLE giyeceklerimiz sağlığımızı etkiler. Bu nedenle aldığımız kıyafetlere çok dikkat etmemiz gerekir. Erkekler için de bu son derece önemlidir.

Örneğin erkeklerin torbaları çok fazla ısınırsa meni üretilmesi azalabilir. Özellikle dar, naylon içeriği yüksek pantolonlar bu nedenle üreme yeteneğini olumsuz etkiler. Bu yüzden sağlıklı bulunmaz. Deden neden böyle dedi ona sormalısın!



TİROİT HAKKINDA

Nafiz Bey, ben 2 ay önce tiroit ameliyatı oldum. Ancak operasyondan sonra ellerimde ve ayaklarımda kasılmalarım başladı. Acaba yanlış ameliyat mı yapıldı?

Tiroit ameliyatlarında Paratroid bezi dediğimiz kalsiyum ve kemik sistemini kontrol eden Parathormonu salgılayan bezler alınabilir.

Buna bağlı kalsiyum sistemi bozulur. Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır ve bu hormon böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Endokrin uzmanına görünmelisin.



ELLERİM TİTRİYOR!

18 yaşındayım. Ellerim, ensem terliyor. Tahlillerim temiz çıktı. Bu hastalık nedir?

BU hastalık primer fokal hiperhidrozis dediğimiz bir hastalıktır. Vücudun belirli bölgelerinde belirgin bir neden olmaksızın en az altı aydır devam eden gözle görülebilir aşırı terleme durumunun söz konusu olmasıdır. Kişinin günlük aktivitelerini yapmasında zorluk çıkarır. Hastalık başlangıcı daha çok 25 yaş ve öncesidir. Söz konusu hastalığın ilaç ve ameliyatla tedavileri vardır. İç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Ayrıca diğer uzmanlardan da faydalanmalısın. Tedaviler yüz güldürücüdür. Sıkıntı yapma.