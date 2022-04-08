Nafiz bey, ben henüz 19 yaşında bir delikanlıyım. Kot pantolon giyinmeyi çok seviyorum. Ancak dedem "Böyle dar pantolon giyersen çocuğun olmaz. Kısır kalırsın" dedi. Kot pantolon giyenlerin çocuğu olmaz mı?
ÖNCELİKLE giyeceklerimiz sağlığımızı etkiler. Bu nedenle aldığımız kıyafetlere çok dikkat etmemiz gerekir. Erkekler için de bu son derece önemlidir.
Örneğin erkeklerin torbaları çok fazla ısınırsa meni üretilmesi azalabilir. Özellikle dar, naylon içeriği yüksek pantolonlar bu nedenle üreme yeteneğini olumsuz etkiler. Bu yüzden sağlıklı bulunmaz. Deden neden böyle dedi ona sormalısın!
TİROİT HAKKINDA
Nafiz Bey, ben 2 ay önce tiroit ameliyatı oldum. Ancak operasyondan sonra ellerimde ve ayaklarımda kasılmalarım başladı. Acaba yanlış ameliyat mı yapıldı?
Tiroit ameliyatlarında Paratroid bezi dediğimiz kalsiyum ve kemik sistemini kontrol eden Parathormonu salgılayan bezler alınabilir.
Buna bağlı kalsiyum sistemi bozulur. Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır ve bu hormon böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Endokrin uzmanına görünmelisin.
ELLERİM TİTRİYOR!
18 yaşındayım. Ellerim, ensem terliyor. Tahlillerim temiz çıktı. Bu hastalık nedir?
BU hastalık primer fokal hiperhidrozis dediğimiz bir hastalıktır. Vücudun belirli bölgelerinde belirgin bir neden olmaksızın en az altı aydır devam eden gözle görülebilir aşırı terleme durumunun söz konusu olmasıdır. Kişinin günlük aktivitelerini yapmasında zorluk çıkarır. Hastalık başlangıcı daha çok 25 yaş ve öncesidir. Söz konusu hastalığın ilaç ve ameliyatla tedavileri vardır. İç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Ayrıca diğer uzmanlardan da faydalanmalısın. Tedaviler yüz güldürücüdür. Sıkıntı yapma.
Dar kot kısır yapar
Nafiz bey, ben henüz 19 yaşında bir delikanlıyım. Kot pantolon giyinmeyi çok seviyorum. Ancak dedem "Böyle dar pantolon giyersen çocuğun olmaz. Kısır kalırsın" dedi. Kot pantolon giyenlerin çocuğu olmaz mı?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Muayene edilmeli 07 Nisan 2022, Perşembe 21 yaşındayım. Daha yaşım genç ama ben meme kanseri konusunda kaygılıyım. Ya kanser olursam? Ne yapmalıyım? KAYGI,...
- Çarpıntı sorunu 06 Nisan 2022, Çarşamba 38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Ben kalp hastası mıyım...
- B12 eksikliği olabilir 05 Nisan 2022, Salı Kızım 5 ay önce ülserden ameliyat oldu. Sonra ellerinde karıncalanma başladı. Şimdi de karıncalanma ve titreme...
- Yüksek risk! 04 Nisan 2022, Pazartesi Hipertansiyon hastasıyım. İki yıl önce kalp krizi geçirdim. Diş ağrım başladı.b Dişim çürük diye çektirmem gerektiği...
- Kontrolleri aksatma 03 Nisan 2022, Pazar 3 ay önce böbrek yetmezliği hastası olduğumu öğrendim. Oruç tutmak istiyorum. Nasıl tutabilirim? İSTEKLER ve elimizdekiler...