Derdim kaynanam

İç güveysiyim. Tek derdim kaynanam! Hanımla ilişkiye gireceğiz, kapının önünde hep tıkırtı yapıyor. Işığı yanıp söndürüyor. Kabus gibi.

Bu durumdan nasıl kurtulabilirim?

BENCE önce kaynananın elini öp. Kendi halini anlat. Var olan durumdan haberdar et. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini anlat. Başladığın ilacı anlat.Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini, ilaçlardan faydalanabileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık tüm hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya çayı, rezene çayı, ıhlamur ve melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.



KRİZ YAŞIYORUZ

Üç ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. İki ay önceye kadar hanımla ufak tefek beraber oluyorduk. Korka korka da olsa idare eder haldeydik. İki hafta önce yeni ilaç başladık. Biz de durum bozuldu. Hareket yok. İlaçtan olur mu?

OLUR. Her ilaç bedene girdikten sonra etkisini, yan etkisini gösterir. İstemediğimiz etkiler olunca tedavi yeniden düzenlenir. Başka tedaviler planlanır. Hemen panikleyip teslim olmaya gerek yok. Yaşam bütünüyle tam ve güzel. Aktif cinsel yaşam hayati önemdedir. Eşiniz her zorlukta yanınızda olduğunu göstermiş.



BAKAMAZ OLDUM

54 yaşındayım. Son 5-6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Yani daha başlarken bitiyorum. Tam keyif zamanı derken olanlara bakın.

Hapları almaya devam edeyim mi?

ÖNCELİKLE eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar ve ilaçlar cinselliği olumsuz etkiler. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin.



FAZLASI ZARARLI MI?

Benim eşimle sorunum yok. Dimdik ayaktayım. Hanım da memnun. Ama eşimle haftada 2-3 kez yapıyoruz. Çok fazla çalışınca ileride erkeklik kanseri, prostat kanseri falan olur mu?

KORKU, kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.