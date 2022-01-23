Evlilik korkusu

25 yaşındayım. Yakında evleneceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kimseye de soramıyorum. Siz anlatırsanız sevinirim.

BU konuda anlatacak çok şey var. Bu nedenle düzenli görüşebileceğin bir doktor bulmalısın.

Güvendiğin aile büyüğün, güvendiğin bir öğretmenin, hatta senden önce evlenmiş bir arkadaşınla paylaşman uygun olabilir. Düğünden önce bilgilenmen aile içi ilişkilerin için daha doğru olacaktır.

Benim sosyal medya hesaplarımdan özel olarak ulaşmak istersen gereken bilgilendirme için elimden geleni yaparım. Allah mesut etsin.



İKİNCİ BAHAR

62 yaşındayım. Hanımım 3 sene evvel vefat etti. Yeniden evleneceğim. Aşk konusunda sorun yaşamak istemiyorum. Bana ne önerirsiniz?

ÜROLOJİ ve İç Hastalıkları Uzmanı bul.

El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın.

Testosteron, prolaktin, prostat testleri, TSH başta olmak üzere hormon testleri de gerekebilir.

Penil Doppler ultrason gibi çalışma ölçen filmler gerekebilir. Bu arada kalbine de bakılır.

Damar tıkanıklığı ilişki sırasında kalbi zorlar.

Hatta bazı durumlarda sertleşme sorununa neden olur. Bazen kalp krizinin ön belirtisi erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık olabilir...



EŞİM UTANGAÇ

Ben 2 ay önce evlendim. Hala eşimle beraber olamıyoruz. O da utangaç ben de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz anlatabilir misiniz?

TABİ ki anlatırım.

Ama bu konu yüz yüze anlatılırsa anlayabileceğin kadar özel bir konu. Yani mutlaka aile doktoruna, İç Hastalıkları Uzmanı'na, evlilik danışmanlığı yapan psikiyatrist veya psikologlara sorabilirsin.

Eğer ulaşma imkanın yoksa öğretmenlerimize sormalısın. Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir. Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz..



PROSTAT KABUSUM OLDU

Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında idrar yolunda kanama olabilir. Tanı için idrar ve kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir.

Genelde hastalar bunları yaptırır. Ama muayenede tereddütte kalırlar. Bu nedenle hastalık ilerler!

Bu yüzden doğru üroloji uzman muayenesine...



AŞKI ETKİLER

53 yaşındayım. Üç aydır adetim kesildi. Menopoza girdim. Eşim de ben de tereddütlüyüz. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır.

Kadın cinsel organının salgısında azalma olur.

Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır.

Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.