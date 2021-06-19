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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 19 Haziran 2021, Cumartesi

Her duyduğuna inanma

24 yaşındayım. Uzun süredir adet düzensizliğim var. Doktora gittim. Yumurtalıklarım kistlerle doluymuş. Ayrıca şişmanım da. Yüzümdeki kıllarımın sebebi de buymuş. İnternete baktım kanser olabilirmişim. Çok korkuyorum ve kafam çok karışık. Lütfen yardım edin.
Hemen internetten çık. Yanlış bilgilenme sende olduğu gibi panik atak yaratabilir. Depresyona bile sokabilir. Polikistik Over hastalığı neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülebilen bir hastalıktır.
Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık, şeker hastalığına yatkınlık yapabilir. Yapılan araştırmalarda kadın üreme organlarının kanser riskini arttırdığına dair herhangi bir bulgu elde edilmemiştir.
Her duyduğuna inanma, inansan da panik yapma.

HAREKET ET NANEYİ YEME

Otobüs şoförüyüm. Çok kiloluyum. Son 3 aydır yokuş çıkarken, merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Terliyorum.
Unutmadan, sigara da içiyorum. Nane çayı iç nefesin açılır diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?
Stresli, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigaran da kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor.
Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormonlarına baktır.
Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.

EFOR TESTİ ÖNEMLİ

Babamın sağ kolu ağrıyor ve çok gazı da var. Gaz çıkarınca ağrısı azalıyor. Kabız da. Bir bağlantı olabilir mi?
Sağ omuz ağrısından dolayı gaz olmaz. Tabii sağ omuzunu araç penceresinden çıkarıp, açık pencereden karnını üşütmüyorsa. Ama gaz şikayeti yansıma ağrısı dediğimiz durumlara neden olabilir. Kaldı ki sağ omuzunu ağrıtan sebep ayrı, gaz yapan sebep ayrı olabilir. İç hastalıkları uzmanına git.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Her duyduğuna inanma
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