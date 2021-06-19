Her duyduğuna inanma
Hemen internetten çık. Yanlış bilgilenme sende olduğu gibi panik atak yaratabilir. Depresyona bile sokabilir. Polikistik Over hastalığı neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülebilen bir hastalıktır.
Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık, şeker hastalığına yatkınlık yapabilir. Yapılan araştırmalarda kadın üreme organlarının kanser riskini arttırdığına dair herhangi bir bulgu elde edilmemiştir.
Her duyduğuna inanma, inansan da panik yapma.
HAREKET ET NANEYİ YEME
Otobüs şoförüyüm. Çok kiloluyum. Son 3 aydır yokuş çıkarken, merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Terliyorum.
Unutmadan, sigara da içiyorum. Nane çayı iç nefesin açılır diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?
Stresli, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigaran da kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor.
Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormonlarına baktır.
Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.
EFOR TESTİ ÖNEMLİ
Babamın sağ kolu ağrıyor ve çok gazı da var. Gaz çıkarınca ağrısı azalıyor. Kabız da. Bir bağlantı olabilir mi?
Sağ omuz ağrısından dolayı gaz olmaz. Tabii sağ omuzunu araç penceresinden çıkarıp, açık pencereden karnını üşütmüyorsa. Ama gaz şikayeti yansıma ağrısı dediğimiz durumlara neden olabilir. Kaldı ki sağ omuzunu ağrıtan sebep ayrı, gaz yapan sebep ayrı olabilir. İç hastalıkları uzmanına git.
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