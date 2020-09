Cinsel hayatım başarısız

Depresyon hapı alıyorum. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu? Bana yardım edin.

DEPRESYON hapına doktor mu başladı, yoksa sen mi eczaneden aldın? Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın. Eşim 8 hafta önce kalp krizi geçirdi.

İlaç kullanıyor. Cinsel hayatımız krizden öncekine göre çok kötü. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım?

CİNSEL hayat için öneri istenmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler cinsel ilişki sırasında riskleri azaltır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. 61 yaşındayım. İki ay önce idrar tahlilimde kan çıktı. Prostat büyümüş dediler. 2 yıl önce de kum dökmüştüm.

Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Doğru üroloji uzmanı muayenesine... Altı aydır kilo vermeye çalışıyorum.

"Yağlı salata yiyin" diyorlar. Yağ kilo yapmaz mı?

TIPTA değişmeyen kanunlar vardır. Bu kanunlardan biri de "Bir maddeye zehir etkisi katan kullanılma miktarıdır." Doğru yağı seçer, doğru zamanda ve doğru miktarda yersen bir sıkıntı olmaz. Zeytinyağı, kanola yağı gibi yağları günde üç yemek kaşığını geçmeyecek kadar tüketirsen faydası var zararı yok. Harcanandan fazla kalori alırsanız kilo artışı olur. Yani hareketsiz kilo veremezsin. Benim korkum diyabet. Annem ve babam gayet sağlıklı ancak teyzemlerde şeker hastalığı var. 68 kiloyum.

Risk altında mıyım?

KORKU şeker hastalığına yatkınlığını arttırabilir bu bir. Kilonu yazmışsın ama boyunu yazmamışsın bu iki.

Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresinin geniş olanlar, kilolu olanlar, gebeliğinde dört kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar şeker hastalığı riski altındadır. Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. 3 yıldır evliyiz. Hala çocuğumuz yok.

Doktor eşime 'Normal' dedi. Sorun bende mi? Bunalımdayım. Ne yapayım?

HERKES ne diyecek diye yaşamaktan vazgeç. Önce üroloji uzmanına git.

Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıklar olabilir. Bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.

Hadi hemen doktora... 27 yaşındayım. 6 aydır sürekli bisiklet sporu ile ilgileniyorum. 3 aydır torbalarıma ve kasıklarıma ağrım oluyor.

"Prostat iltihabı olabilir" dediler. Sporla ilgisi olabilir mi?

BİSİKLET oturakları dar ise yarış bisikleti benzeri öne doğru eğilme pozisyonu ile kullanım sürekli ise bu sporla ilgili olabilir. Özellikle Pudental sinir dediğimiz sinir kablosu bu tip durumlarda baskı altında kalır. Bu tip şikayetler yapabilir. Prostat bezi iltihaplarında da bu tip şikayetler olduğundan karıştırılabilir. O yaşta da iltihap olabilir. Üroloji uzmanına benim dediklerimi de ilet. İltihap ihtimali araştırılsın. Yaptığın sporu da gözden geçir. Hatta bir süre bırak...