Corona’ya pekmez

Eşim Corona'dan korunmak için sürekli pekmez yediriyor. Şeker hastası olur muyum?

ÖNCELİKLE pekmez yersen Corona hastalığı olmazsın diye bir kaide yok. Çok pekmez çok sağlık anlamına da gelmiyor. Günlük hayatımızda en fazla tüm gün 1 yemek kaşığı pekmez tavsiye ediyorum. Yemekten hemen sonra daha uygun olur. Şu konuda herkesi uyaralım. Pekmez veya benzeri şekerli gıdaları tükettikten sonra mutlaka suyla gargara yap. Şekerli ve yumurtalı gıda artıkları kalmasın.

Yoksa Coronavirüste başta olmak üzere virüsler çoğalır. Bu da sağlığımızı bozar.

Hocam, ben market müdürüyüm. Maske takıyorum. Siperlik şart mı?

SİPERLİK yakın ve çoklu temas yaşanan mesleklerde ön koruma bariyeridir. Özellikle Corona başta olmak üzere damlacık yoluyla yayılan enfeksiyonlardan korunmada önemli bir koruyucu iş malzemesidir. Market sektörü kapalı alanda yapılan çok ve kontrolsüz insanın bulunduğu alanda yapılır. Bu nedenle mutlaka tak.

Çalışanlarına da taktır. Hastanede yatarken "Keşke taksaydım" diyenlerden olmak istemezsin sanırım.

2 gün önce çok karpuz yedim iftarda ishal oldum. Hava 40 derece falandı Adana'da. Sonra ishal oldum. Eşim odadan çıkma ben sana yemek veririm dedi. Tartıştık. Televizyonda görmüş ishalde korona belirtisi diye. Doğru mu?

EVET Coronavirüs sindirim sisteminde ishal şikayeti yapabilir.

Ama her ishal korona virüs hastalığı demek değildir. Her mikrobik hastalıkta izolasyon, kişisel eşyaların, mekanların ayrılması doğru davranış şeklidir. Eşinin davranışı takdire şayan. Sen de tedbirsiz davranma.

Hastalık nedeni ile tüm dünyada panik davranışlar arttı. Karşılıklı konuşmalar bile gergin geçebilir.

Eşine teşekkür et. Özür dilersen çok şık olur. İyi olduğunu anlat. Eğer isterse ayrı oda da kalabileceğini belirt. Sağlık konusunda Bayanlar erkeklerden daha duyarlı, dikkatli ve bilgili. Bunu unutmayalım.

Benim prostatım sıkıntıyı arttırdı. 1 aydır ilaç alamıyorum. Ameliyat olsam uygun olur mu?

PROSTAT bezinin boyutu, özellikleri, muayenede ele gelen kıvamı, kan testleri, idrar tahlili, ultrasonografisi ve gereğinde diğer görüntülemeleri birlikte değerlendirilir. Şikayetim arttı demekki ameliyat olmalıyım diye bir durum yok. İlacını temin et.

Son dozunda kullan. Ama en uygun zamanda ürolojik muayene ol. Kabak Çekirdeği, Közde, tavada pişmiş domates tüket.