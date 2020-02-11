Titizliği canımı sıkıyor

Üç yıllık evliyiz. Eşim çok titiz. İlişkiye girene kadar tırnaklara kadar her türlü kontrolden geçiyorum. Artık keyif alamaz oldum. Vallahi boşanmak istiyorum. Nasıl düzeltebilirim?

HER konuda olduğu gibi bu konuda da temizlik tabi ki önemlidir.

Ama eşlerin birbirini bu nedenle huzursuz etmemesi daha uygundur. Birlikte cinsel terapisi veya aile terapisine başvurun.

İlişkide eşler, rahat ve kaygısız şekilde sadece isteklerine odaklı olmalıdır. Tespit sizden geldiyse çözüm önerisi de sizden gelmeli.

23 yaşındayım. İki buçuk aydır adetlerim düzensiz. Kime sorsam farklı bir şey söylüyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Siz ne önerirsiniz?

ADET düzensizliği önemli bir şikayettir.

Başta tiroit hastalıkları olmak üzere birçok hormon düzensizliğinde adet düzensizleşir. Yumurtalık kistleri, stres, sıkıntı, aşırı kilo kaybettiren diyetler, erken menopoz, doğum kontrol hapları ve gebelik halleri de adet düzensizliğine neden olabilen durumlardır.

Muayene olmadan kişiye göre testler tespit edilemez. İiç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Tanıya göre de tedavi başlanır.

Bu coronavirüs, domuz gribi falan derken iyice psikolojim bozuldu. Bağışıklığımın kuvvetlenmesi için ne önerirsiniz?

STRES, sıkıntı ve korku bağışıklık sistemini zayıflatır. Bundan sakın.

Güzel uyu. yeterince su iç. Dengeli ve düzenli beslen. Ayda bir kez mutlaka kuru kupa yaptır. Mıknatıs detoks, bedeni zinde tutar. Bu uygulamalarla var olan bağışıklık sistemi daha verimli çalışır. Enginar, zencefil, karabiber, kefir ve çörek otu dönüşümlü olarak sofranda bulunsun.

59 yaşındayım. Tansiyonum normal. Ama yürüdükçe göğsüm ağrıyor, nefesim daralıyor. Durunca geçiyor. Sizce ne yapmalıyım?

ŞİKAYETİN çok önemli. Hemen tanı konması gerekir. Önce iç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanı muayenesi gerekir. Bize bu şikayetle gelseydiniz EKG, açlıktokluk glikoz, ürik asit, t. kolesterol, trigliserid, ldl, hdl, tam kan sayımı, TSH, tt ekokardiyografi, efor testi ve 24 saat ritim holter gibi temel testler isterdik. Tıkayıcı kalp damar hastalıkları, akciğer içi tansiyon yüksekliği, burun tıkanıklığı, KOAH ve kansızlık gibi durumlar aynı şikayetlere neden olabilir.

Altı yıllık evliyim, erken boşalma sorunum var. İlişki 4-5 dakika sürmüyor. Eşimi mutlu edemiyorum. 2 çocuğum var. Ne yapmalıyım?

PANİK yok. Neticede 2 kişilik bir konu bu. Önce kendinle ilgili şartları düzene koy. Gerilim, kaygı, korku pilini çabuk bitirir. Başarısızlık korkusu başarısız yapar. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk hali olmalıdır. Kullandığın ilaç var mı bahsetmemişsin. Ancak sertleştirici ilaçlara hemen başvurma.

Senin için söylediklerimi eşin içinde düzenle. Acele işe şeytan karışır.